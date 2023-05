La Selección Colombia Sub-20 tendrá un partido preparatorio antes del Mundial: Nigeria, el rival

La Selección Colombia Sub-20 quiere llegar lo más preparada posible al Mundial que se disputará en Argentina desde el 20 de mayo. Por eso, se confirmó un nuevo partido de fogueo que será contra Nigeria.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol informó de este encuentro frente al combinado africano, que será el último antes de debutar en el certamen orbital en el cono sur.

“La Selección Colombia Sub 20 tendrá un nuevo partido amistoso en la recta final de preparación para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA. Los dirigidos por Héctor Cárdenas se medirán a su similar de Nigeria en territorio argentino, cinco días antes del debut frente a Israel, en partido correspondiente al grupo C. Colombia se estará desplazando el sur del continente el próximo miércoles 10 de mayo en horas de la noche”, se lee de entrada.

Eso sí, aún no hay un estadio definido para albergar este encuentro preparatorio, pero se espera que en los próximos días se conozca esta información.

Colombia Sub 20 vs Nigeria Sub 20

Día: 16 de mayo

Hora: 2:00 p.m. – hora de Colombia

Estadio: Por definir

Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, la Selección Colombia Sub-20 dirigida por el técnico Héctor Cárdenas, empató 0-0 con Suecia, perdió 2-0 con Gales y goleó 18-0 al

Real Murcia Sub-21, en una gira europea de preparación.

A pesar de eso, hay grandes expectativas por lo que pueda hacer la 'tricolor' en el Mundial de la categoría en Argentina, luego de la buena presentación en el Sudamericano, donde lograron la clasificación al certamen orbital.

Hay esperanzas puestas en las figuras de la Selección Colombia Sub-20 como Gustavo Puerta, Óscar Cortés, Tomás Ángel, Miguel Monsalve, Kevin Mantilla, Daniel Luna, Édier Ocampo, entre otros, quienes se ganaron un nombre y cautivaron a los hinchas del combinado nacional.

Horarios de los partidos de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Argentina 2023

Domingo 21 de mayo

Colombia vs Israel

Hora: 1:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Único de La Plata, Buenos Aires

¡𝗔𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬!



Partido de preparación de nuestra Selección Colombia con miras a la Copa Mundial de la FIFA.



🆚 Nigeria 🇳🇬

🗓️ Martes 16 de mayo

🕑 2:00 p.m. (hora COL)

🏆 Amistoso Internacional Sub 20

🏟️ Por definir



🔗… pic.twitter.com/zrUDcU8Far — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 8, 2023

Miércoles 24 de mayo

Colombia vs Japón

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Único de La Plata, Buenos Aires

Sábado 27 de mayo

Senegal vs Colombia

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Único de La Plata, Buenos Aires

Los grupos del Mundial Sub-20 2023 de Argentina

GRUPO A

1. Argentina

2. Uzbekistán

3. Guatemala

4. Nueva Zelanda

GRUPO B

1. Estados Unidos

2. Ecuador

3. Fiji

4. Eslovaquia

GRUPO C

1. Senegal

2. Japón

3. Israel

4. Colombia

GRUPO D

1. Italia

2. Brasil

3. Nigeria

4. República Dominicana

GRUPO E

1. Uruguay

2. Iraq

3. Inglaterra

4. Túnez

GRUPO F

1. Francia

2. Corea del Sur

3. Gambia

4. Honduras