La Selección Colombia Sub-20 tiene definido su fogueo antes del Mundial de Polonia

Este lunes, el seleccionador Arturo Reyes habló en rueda de prensa después de varios días de trabajo en la ciudad de Bogotá. El 5 de mayo próximo los jugadores de nuestro país viajarán a Austria.

La Selección Colombia Sub-20

le abrió este lunes las puertas a la prensa, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, y después de la jornada de entrenamiento, el profesor Arturo Reyes entregó detalles puntuales previos al Mundial de Polonia 2019, que se jugará entre el 23 de mayo y el 15 de junio próximo.

“Colombia viaja el 5 de mayo a Austria. El 8 haremos el primer juego contra Arabia Saudita, el 14 contra México, el 17 con Japón, y el 11 estamos a la espera de conseguir un rival europeo o africano”, indicó Reyes de entrada, haciendo hincapié en la preparación previa al certamen orbital.

El cuerpo técnico tiene en su concentración en Bogotá a 16 jugadores, de los cuales Carlos Cuesta, Hayen Palacios, Déiber Caicedo y Sebastián Palma alternan trabajos de campo y de gimnasio.

Además a la presencia del delantero de Huesca Juan Camilo Hernández, se suman los llamados de Luis Sinisterra, del Feyenoord holandés; Jaime Alvarado, del Hércules español; Iván Angulo del Palmeiras brasileño; y Anderson Arroyo, del Gent belga.

“Carlos Queiroz estuvo ayer con nosotros observando videos y nos dio algunas indicaciones que él ve importante a la hora de llegar a un Mundial y enfrentar a rivales europeos”, agregó Reyes.

Colombia está ubicada en el Grupo A de la copa del mundo, junto a Polonia, Senegal y Tahití.

El calendario del equipo nacional es el siguiente:

23 de mayo de 2019, 2:30 pm: Polonia vs. Colombia - Estadio Widzew Lodz

26 de mayo de 2019, 12:00 del día: Senegal vs. Colombia - Arena Lublin

29 de mayo de 2019, 2:30 pm: Colombia vs. Tahití Arena – Arena Lublin