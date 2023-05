La Selección Colombia Sub-20 y un triunfo con una gran reacción: 2-1 sobre Israel, en el Mundial

Este domingo, en el estadio Único de la ciudad de La Plata, la Selección Colombia Sub-20 debutó en su participación en el Mundial de Argentina 2023 con un 2-1 sobre su similar de Israel, en un compromiso en el que se tuvo un remate espectacular, con goles y empuje para sumar los primeros 3 puntos.

Los israelitas se fueron arriba en el marcador gracias a un penalti bien ejecutado por David Tugerman, quien dejó sin posibilidades de reaccionar al arquero Luis Marquines. Ante ese tanto, el seleccionado colombiano se tocó y reaccionó con Yaser Asprilla liderando la zona ofensiva.

Y en ese orden de ideas, también de penalti, Colombia encontró la igualdad. Óscar Cortés, el hombre de Millonarios, cogió el balón y cobro con calidad para poner el empate. Y finalizando el duelo, el volante Gustavo Puerta sacó un remate cruzado para anota el segundo de la tarde en territorio argentino.

En el partido del debut hay que destacar que en el seleccionado de nuestro país la figura fue el guardameta Marquines, quien salvó en varias oportunidades el arco del equipo que orienta Héctor Cárdenas.

El joven jugador del registro de Nacional puso a prueba sus reflejos y a fe que cumplió frente a la Selección de Israel, que propuso tanto en la primera, como en la segunda parte del encuentro mundialista.

La Selección Colombia Sub-20 no contó con la suficiente claridad ofensiva, especialmente en los primeros 45 minutos porque no pesaron lo suficiente Asprilla, llamado a llevar los hilos de los nuestros, ni Cortés. Y así el balón no le llegó tan claro a Jorge Cabezas Hurtado, el delantero centro que mandó a la cancha desde el pitazo inicial el profesor Cárdenas.

Aún así, Gustavo Puerta contó con una posibilidad de gol; el propio Yaser Asprilla y Cabezas Hurtado lo intentaron. Al final fue Puerta el que alzó la mano y dijo presente para anotar el segundo, obtener una victoria trabajada y luchada, pero que dejó con un buen sabor de boca a los aficionados que llegaron en buen número a las tribunas del escenario deportivo y que se marcharon con una sonrisa. Igual pasó en el terreno de juego, cuando se dio el final y los futbolistas se abrazaron luego de su actuación.

Ahora, con aire en la camiseta por el debut ganador, Colombia deberá pensar en lo que viene en el grupo C, que será el enfrentamiento con Japón, el miércoles 24 de mayo, a las 4 de la tarde y nuevamente con transmisión por la señal principal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com.