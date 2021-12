La Selección Colombia y sus figuras del futuro: DT de la categoría sub-19 habló de sus jugadores

Dentro de las incógnitas que dejó la pandemia está la de qué pasará con la generación de jugadores jóvenes que perdieron oportunidades como jugar el Sudamericano Sub-20 de este año, que se celebraría en Venezuela, pero que, como todos los campeonatos juveniles, fue suspendido por la Conmebol.

La Federación Colombiana de Fútbol barajó sus cartas y decidió crear la categoría sub-19, pensando en el Sudamericano sub-20 del 2023 que acogerá nuestro país.

El entrenador de esta categoría, Hernán Cárdenas, habló en rueda de prensa y respondió varias preguntas respecto a sus futbolistas y el trabajo que ha hecho con el grupo en los últimos meses, previo a un cuadrangular amistosos que jugarán en Chile entre el 8 y el 12 de diciembre.

El estilo de juego que maneja

"Nosotros en las diferentes categorías, buscamos mostrar lo que ha sido la identidad de nuestro fútbol que siempre nos va a caracterizar, un juego construido, de aprovechar esa riqueza técnica de todos nuestros jugadores y ponerlas al servicio de lo colectivo. Después, tenemos que ser capaces de lo que hoy el fútbol demanda, saber mantener el equilibrio en todas las líneas, competir de una manera más física. El fútbol ha evolucionado y debemos tener unas cualidades físicas que hoy entran a relucir, después tenemos que tener una mentalidad ganadora que nos vaya perfilando para obtener grandes logros".

Sus rivales en el cuadrangular amistoso

"Hemos estado haciendo un análisis de estas selecciones (Paraguay, Uruguay y Chile), un caso muy particular lo vivimos en el cuadrangular anterior en Celaya donde hay muy poca información de estas categorías porque prácticamente se han empezado a conformar con un trabajo de cuatro o cinco meses y esto ha permitido que tenga más conformado los grupos. Uruguay ha tenido tres convocatorias sin juegos preparatorios, Chile también empezó a trabajar, todo esto son las indicaciones de Conmebol, tras el cambio en el calendario y suspensión de los Sudamericanos. Todo esto ha llevado a que las selecciones estén encarando esta recta a final de año para futuras competiciones".

Publicidad

El rastreo a jugadores en el exterior

"En el tiempo que llevamos al frente nos han encomendado este proceso sub-18 y sub-19. En esta matriz tenemos una base de datos de 103 jugadores donde los hemos dividido en dos formas, unos que son nacionales y otros que son visibles a nivel internacional. En total son 88 jugadores que hacen parte de ese radar en el fútbol colombiano, 15 son jugadores en el fútbol internacional, en Celaya pudimos llevar dos. Tenemos 15 jugadores a nivel internacional, estuvimos con ellos. Tuvimos la intención de traer a Juan David Fuentes del Barcelona, a quien ya conocemos y que ha hecho parte del proceso de Selección Sub-17, pero desafortunadamente después de su paso por el primer equipo sufrió una molestia muscular".

Alexei Rojas, portero del Arsenal de padre colombiano

"Hemos tenido el apoyo y respaldo de la Federación para estos acercamientos con los jugadores y sus familias porque llevan muchos años viviendo en el exterior. Lo más importante es que tienen el interés de representar a su país. La Selección Colombia es una casa de puertas abiertas para todos los jugadores que tengan las competencias y el sentido de pertenencia y Alexei Rojas es uno de ellos, él ya estuvo en un proceso con nosotros".

José Mulato, delantero que entrenó con el Bayern Múnich

"A José Mulato lo conocemos desde 2011 en el Deportivo Cali, ahora tuvo un paso importante por el Bayern Múnich donde pudo generar mucho más aprendizaje y eso es lo que queremos que jugadores nuestros que se destacan en el fútbol local puedan ser tenidos en cuenta en clubes en el exterior".

Publicidad



Los objetivos del cuadrangular en Chile

"Queremos consolidar el grupo, hicieron una actuación destacada en México. Necesitamos una base para esa futura categoría, también le queremos dar oportunidad a esos jugadores que no han sido tan visibles y no han tenido tanta competencia. Son dos objetivos: consolidar el equipo y evaluar a los que no se han podido ver".