Los buenos números de Tomás Ángel con Nacional lo devolvieron a la Selección Colombia Sub-20

Una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20, que afrontará el Mundial de Argentina 2023, fue Tomás Ángel, quien luego de haberse perdido el Sudamericano juvenil por decisión de Héctor Cárdenas, logró ganarse nuevamente su llamado tras sus buenos números con Atlético Nacional.

El joven atacante del conjunto 'verdolaga' ha ido demostrado que tiene la calidad suficiente para ser tenido en cuenta como titular en el cuadro antioqueño y para ser parte de la 'tricolor'.

Y es que en lo que llevamos de 2023, Tomás ha disputado 15 partidos en los cuales ha logrado marcar en seis oportunidades y realizado una asistencia, para siete aportes directo a gol.

Publicidad



De hecho, cabe resaltar que en su más reciente compromiso marcó un doblete para superar al América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot. De igual forma, sus goles fueron clave para lograr el título de Superliga frente al Deportivo Pereria, de la cual se fue como gran figura tras otro doblete y un pase gol.

Tras el Sudamericano, con relación a Ángel se armó un gran debate por no estar, ni ser tenido en cuenta por Cárdenas, quien manejo el tema con tranquilidad y le dio una segunda oportunidad al antioqueño.

A eso se sumó, que con la llegada del brasileño Paulo Autuori el joven delantero tuvo mayores oportunidades en el plantel 'verdolaga', algo que se había alegado desde el seno el seleccionado colombiano.

Publicidad

La ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia Sub-20

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros", escribió Durán en Twitter.

Así pues, Asprilla, del Watford, es la principal figura del equipo e incluso ya debutó con la selección de mayores, mientras que Cortés es una de las figuras de la liga con Millonarios y Ángel ha tenido una buena temporada en el Atlético Nacional, con el que ganó la Superliga al principio del año como figura del partido de vuelta ante el Deportivo Pereira con un doblete y una asistencia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también informó que del listado hacen parte otros jugadores con buen rodaje como profesionales como el central Kevin Mantilla, del Independiente Santa Fe; el mediocentro Jhon Vélez, del Junior, y el volante Miguel Monsalve, del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Publicidad

También aparecen otras figuras que, dirigidas por Héctor Cárdenas, fueron terceras en el Sudamericano Sub-20 disputado en Cali y Bogotá a principios de año como el portero Luis Marquines, de Atlético Nacional; el centrocampista Jhojan Torres, de Santa Fe; el volante Alexis Castillo, del Cortuluá, y el delantero Jorge Cabezas, del DIM.

La selección de Colombia fue emparejada en el Grupo C junto a las de Senegal, Japón e Israel.

Lista de 21 convocados de Colombia:

Publicidad

Porteros: Alexei Rojas (Arsenal-GBR), Juan Diego Castillo (Fortaleza) y Luis Marquines (Atlético Nacional).

Defensas: Andrés Salazar (Atlético Nacional), Daniel Pedrozo (Real Cartagena), Devan Tanton (Fulham-GBR), Édier Ocampo (Atlético Nacional), Fernando Álvarez (Pachuca-MEX) y Kevin Mantilla (Independiente Santa Fe).

Centrocampistas: Alexis Castillo Manyoma (Cortuluá), Daniel Luna (Mallorca-ESP), Gustavo Puerta (Núremberg-GER), Jhojan Torres (Independiente Santa Fe), Jhon Vélez (Junior), Juan Andrés Castilla (Houston Dynamo-USA), Julián Palacios (Envigado), Miguel Monsalve (Independiente Medellín), Óscar Cortés (Millonarios) y Yaser Asprilla (Watford-GBR).

Delanteros: Jorge Cabezas Hurtado (Independiente Medellín) y Tomás Ángel (Atlético Nacional).