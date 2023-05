Luis Marquines: "Nos supimos mantener firmes y creímos en nosotros"

La Selección Colombia Sub-20 empezó 'con todo' su participación en el Mundial de Argentina 2023. Si bien los dirigidos por Héctor Cárdenas se enfrentaron a un buen rival que los exigió en gran parte del encuentro, la 'tricolor' supo sortear el partido y quedarse con una agónica victoria 2-1. Un hombre clave para este triunfo del combinado patrio fue Luis Marquines quien se mostró imbatible en todas las jugadas, la única que no logró atajar fue una pena máxima que se tradujo en el gol de los israelíes.

Finalizado el encuentro, el golero del registro de Atlético Nacional, dio sus impresiones de lo que fue el debut de Colombia en la cita orbital. "Agradecerle a cada uno de mis compañeros, primero que todo por creer en la victoria, por mostrar buena disposición a pesar de que no se nos estaba dando el resultado, gracias a Dios siempre estuve ahí para apoyarlos y mientras mantuviéramos el arco en cero podríamos conseguir la victoria. Pero a pesar de que nos marcaron, nos supimos mantener firmes y creyendo en nosotros", comentó de entrada Luis Marquines.

Asimismo, contó cómo lograron corregir el rendimiento del equipo a lo largo del encuentro frente a Israel: "Estábamos orientando y presionando mal al rival, pero poco a poco nos fuimos cogiendo la confianza, capacidad y mentalidad para poder afrontar el partido, corregir los errores y el segundo tiempo lo hicimos muy bien".

Por otro lado, comentó la forma en la que vivió los últimos instantes del encuentro, "estaba tranquilo, tenía que mantener la calma, uno no se podía salir del partido porque son 90 minutos más adición y en todo ese tiempo tengo que estar al 100%".

En otra de sus intervenciones, Luis Marquines habló de una jugada en la que necesitó ser atendido por el cuerpo médico de la Selección Colombia, dejando saber que no fue nada grave. "Solo fue una extensión del hombro, simplemente fue eso, pero de resto no hay nada que me pueda sacar. Ya me había pasado una vez en el Sudamericano, pero me estoy cuidando y fortaleciendo".

Luis Marquines en acción de juego en Colombia vs Israel - Foto: AFP

Por último, se refirió al equipo Sol de Oriente, que fue donde empezó a hacer sus primeros 'pinos' como guardameta. "Es el club que me dio a conocer, de creer en mí y mi talento. Creyeron en mí y vieron un potencial que hoy en día estoy demostrando y que espero seguir haciéndolo".

Recordemos que el próximo encuentro de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Argentina, será el miércoles 24 de mayo, cuando se vea las caras contra su similar de Japón, en un partido que podrá ver EN VIVO a través de Gol Caracol y www.golcaracol.com