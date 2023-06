Luis Marquinez, arquero de Selección Colombia Sub-20 y su historia: "Lloraba cuando le hacían goles"

Irse a tan corta edad de su ciudad natal debido a las dificultades que había, alejarse de la familia y no poder compartir las fechas especiales por buscar un sueño, pensar en algún punto que el fútbol no es lo mío y querer 'tirar la toalla', derramar lágrimas de impotencia y frustración, en fin, todo eso y más pasó por la cabeza y el corazón del arquero Luis Marquinez.

Sin embargo, en esos momentos de dificultades y pensamientos poco positivos, es cuando se forja el carácter. Además, se pone a prueba al deportista y, de paso, queda en evidencia si en realidad es lo que aspira a ser. Razón por la que, lejos de derrumbarse, se convenció de sus objetivos, levantó cabeza y sacó adelante su proyecto tanto de vida como profesional.

Y es que como el propio Jhony Londoño, representante y formador del guardameta en la escuela Sol de Oriente, le contó a Gol Caracol, "sus sueños pesaron más que cualquier dificultad". Nacido en Tumaco, el 10 de abril de 2003, el portero se la jugó y, desde muy pequeño, tuvo claro qué quería ser. Eso sí, en medio de este camino, no faltó una que otra 'locura'.

Además de haber analizado la opción de no seguir, decisión que, por fortuna, no tomó, también se le ocurrió la idea de ser lateral y quitarse los guantes, todo por cuenta de una divertida anécdota que se presentó en un partido. Finalmente, no se dio y siguió bajo los tres palos, pero es que la historia de Luis Marquinez contiene condimentos que la hacen interesante.

Su único club, hasta ahora, ha sido Atlético Nacional. Allí, a pesar de no ser tan constante y regular, ha recibido una que otra oportunidad, debutando a nivel profesional. Esto le valió para ser visto por el director técnico Héctor Cárdenas y, así, ser llevado al pasado Sudamericano Sub-20 y, ahora, al Mundial de dicha categoría, donde ha sido una verdadera figura.

Luis Marquinez, guardameta de la Selección Colombia Sub-20 vs. Uruguay Archivo de Colprensa

En estos momentos, millones de personas agradecen sus 'manos salvadoras' y más en las situaciones cruciales, siendo un jugador determinante en la fase de grupos junto con Óscar Cortés y otros tantos. No obstante, para llegar a este punto en el que casi todo es 'color de rosa', se tuvieron que superar tiempos complejos, en los que el apoyo fue fundamental.

"Más allá del consejo, es lo que se aporta, ya que estos jóvenes van adquiriendo valores. Son como tus hijos y lo primero a hacer es sembrarles principios", bajo ese principio, en Sol de Oriente, fueron llevando a Luis Marquinez, a quien definen como una persona sencilla, humilde, trabajadora, recochera, chistosa y que, como se dice, 'habla hasta por los codos'.

Ya lo conocen, muchos hablan de él y por su 1,95 metros es imposible que pase desapercibido. Va paso a paso, pero jamás se olvida de dónde viene (menos de su familia) y para dónde va, porque si algo tiene claro es que quiere llegar muy lejos y está dando pasos de gigante para hacerlo. Esta es la historia de nuestro 'guardian del arco' de la Sub-20, al detalle.

Luis Marquinez, arquero de la Selección Colombia Sub-20, en medio de una jornada de entrenamiento Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo analiza el rendimiento de Luis Marquinez hasta ahora?

"Ha sido maravilloso. No solo ha jugado, sino que también ha sido figura, entonces cada vez se ve más consolidado. Va a tener mucha confianza después de esto, en una posición donde se requiere trabajo fuerte día a día. Sabemos que no ha tenido la fortuna de competir tanto en el club, pero, con carácter, personalidad, seguridad y resultados, se hizo su lugar".

Usted que lo tiene cerca habitualmente, ¿Cuáles puntos resalta de él?

"Ha sido un buen Mundial, apareciendo siempre que lo han exigido. Se ve seguro, confiado, serio bajo los tres palos, con un mejor saque y demostrando sus cualidades. Llegó con expectativa y emoción de hacer las cosas bien, como todo joven, y lo está cumpliendo. El Mundial es una vitrina grande y la verdad que muy bien. Ha sabido aprovechar la oportunidad".

¿Qué impacto cree que puede tener este Mundial en Luis?

"La competencia que ha tenido, la exigencia y el nivel que hay, le ha mostrado dónde está y entender que tiene potencial. Además, esto le deja claro que puede alcanzar sus sueños y proyectarse. Una experiencia deja aprendizajes y eso tiene un impacto positivo. Lo que se viene después de esto será bueno en todo sentido y para cada una de las partes implicadas".

Luis Marquinez, guardameta de la Selección Colombia Sub-20 AFP

Ahorita se ven los frutos, pero, ¿Cómo fueron los inicios?

"Fui conocedor de su proceso y ha sido un chico de mucha perseverancia, grandes sacrificios y entrega. En repetidas veces pensó en tirar la toalla por la soledad en la que se sentía y es normal. Lo trajimos muy niño y, a esa edad, no es fácil estar ausente de su familia tantas navidades, cumpleaños, fechas especiales, en fin. Eso lo afectó, pero, a la vez, lo fortaleció".

¿Dónde estuvo la clave para no desistir?

"Sus sueños pesaron más que cualquier otra dificultad. Eso fue lo que más lo motivó y llevó a seguir, dándolo todo. Tanta lucha fue clave y ya se ven los frutos y él mismo lo está viviendo. De igual manera, con lo logrado hasta ahora, ha servido como testimonio para los otros chicos que vienen detrás en este proceso, sirviendo de enseñanza y im ejemplo a seguir".

Más allá de lo deportivo, ¿Cuál es el valor que resalta de Marquinez?

"Su ingenuinidad, humildad, generosidad con todos sus compañeros, el carisma y calor humano que lleva dentro de sí, es lo que más resalto; de hecho, en mi opinión, eso tan especial que tiene es lo que le ha permitido ser grande. El solo hecho de compartir sus vivencias con jugadores que están pasando por las mismas, guiarlos, en fin, confirma su don de gente".

Luis Marquinez, guardameta de la Selección Colombia Sub-20, en medio de un entrenamiento Federación Colombiana de Fútbol

¿Qué se le viene a la cabeza cuando ve esto de su pupilo?

"Debido a su proceso y lo que ha vivido, habla mucho de lo que quiere ser. Él se ve muy lejos, alcanzando los sueños que ha plasmado en su interior y lo está logrando o, al menos, viendo muy cerca. Una cosa es soñarlo y otra es vivirlo y ya está en esa segunda faceta. Se le ve feliz, disfrutando de lo que hace, tiene todo en sus manos y luchará por ello y más".

Ya hemos visto a Luis en la cancha, pero, ¿Cómo es en la cotidianidad?

"De manera genuina es un gran ser humano, feliz, alegre, que le gusta estar recochando, compartiendo con sus amigos y compañeros, en fin. Aquí me puedo querdar diciendo miles de virtudes porque es único. No es de los que se encierra ni de los que se calla, siempre está con alguien, escuchando al otro, aportando y hasta echando chistes a todos (risas)".

¿Qué dicen los demás de él?

"Lo adoran, la percepción es la mejor y más por el hecho de que siempre está hablando de todo lo que le pasa en el día, lo que va a hacer, expresa lo que piensa y siente, su parte emocional y también la sentimental. Quizá algunos puedan pensar que eso le puede jugar en contra, pero lo sabe manejar y no afecta, ni siquiera el dolor, eso es madurez que ha adquirido".

Luis Marquinez, arquero, en sus inicios en Sol de Oriente Cortesía de Sol de Oriente

En su caso, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado?

"Más allá del consejo, es lo que se aporta, ya que estos jóvenes van adquiriendo valores. Son como tus hijos y lo primero a hacer es sembrarles principios, como buscar el bien común, lo mejor para el compañero; creo que gracias a eso es alguien carismático, humilde, sencillo, con los pies en la tierra, lleno de amor. Eso es lo que más rescato en lo que se ha hecho".

Hace instantes, hablábamos de la familia, ¿Qué decir de esa relación?

"Es un ejemplo a seguir para ellos, sus hermanos en especial. A pesar de la soledad que tuvo y vivió en su infancia, ahora, creo que tiene una gran responsabilidad que la lleva con él. Está muy pendiente de su madre, padre, hermanos, es muy a lo que necesitan ellos, jamás los olvida y, por el contrario, les da la mano en todo lo que necesitan y se les ofrece siempre".

¿Cómo fue alejarse de ellos, desde tan pequeño?

"Él sufrió mucho la ausencia de sus padres, a quienes no hay que culparlos porque uno analiza y la situación en Tumaco no es nada fácil. Tuvo que superar varias dificultades de pobreza, violencia, en fin. Entonces al salir de ese entorno, fue lo que desencadenó que no pudieran compartir varias navidades, cumpleaños, pero igual pudo estar al tanto de todos".

Luis Marquinez, guardameta colombiano, en sus inicios en el club Sol de Oriente Cortesía de Sol de Oriente

¿De qué manera lo ayudaron a manejar esa situación?

"Siempre se buscó la manera de que tuviera un teléfono a la mano para acompañarlos, llamarlos en las fechas especiales, en fin. Entonces uno lo que más resalta y rescata de él es, justamente, eso, que a pesar de que el camino no ha sido nada sencillo y uno es testigo de ello y, por momentos, casi se deja vencer, nunca bajó los brazos del todo y siguió adelante".

¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué han hablado?

"Ahorita que siga teniendo un gran Mundial; después, consolidarse en el club más grande del país, como Atlético Nacional y sume minutos, eso sería clave para que siga demostrando su potencial, nivel y demuestra que esto no es casualidad. Ya, a largo plazo, no me atrevo a decir nada, pero lo que sé es que la vida y el tiempo te ponen en lugares muy perfectos".

¿Dónde le gustaría ver a Luis Marquinez, conforme pasen los años?

"De entrada, tengo claro que cuenta con el potencial, el perfil y el nivel para ir a cualquier liga del mundo; por ende, sería una maravilla que juegue Champions League, arribe a la Liga de España, la Premier League, la Bundesliga, la que sea. No tenemos una puntual como tal, solo que siga viviendo esto de ahora y el camino de Dios lo pondrá donde deba estar".

Luis Marquinez, arquero de la Selección Colombia Sub-20, previo a un partido Federación Colombiana de Fútbol

¿Cuál es la anécdota que más recuerda?

"Hay unas cuantas, pero tengo algunas muy puntuales. En una, recuerdo que cuando le hacían goles, siempre se ponía a llorar. También, cuando iba a sacar de piso, como no tenía mucha potencia y el balón no iba más allá de mitad de cancha, le quedaba a los rivales, le marcaban y, nuevamente, a llorar. Y ahí los profesores, de una, le decían: '¡deje de llorar!'".

Ya ahora vemos que eso lo ha corregido...

"Sí, por fortuna, con su trabajo fuerte y el hecho de lo que vivió, lo llevó a prepararse mejor, entonces lo fue corrigiendo y perfeccionando. Comenzó a pulir esa parte, a pegarle más duro a la pelota, que tomara un poco más de altura, en fin, se corrigió esa parte y ya todo mejoró. El 100% de lo que es Luis, en la actualidad, es porque se lo propone y lo trabaja".

¿Qué otra historia tenía en mente?

"En un partido, se necesitaba un lateral izquiero y Luis estaba con una categoría que era dos años por encima de él, pero al verlo en el banco, le dijimos que se quitara los guantes, le pidiera el uniforme prestado a algún lesionado y entrara por la banda. La respuesta de él fue: 'sí, 'profe', también soy capaz de jugar ahí'. Efectivamente, lo hizo bien y nos sorprendió".

Después de eso, ¿Cuál fue la reacción?

"Luis atacó, defendió, hizo fútbol aéreo, de todo. Una risa porque lo hizo demasiado bien, hasta el punto de que entonces ya no quería tapar, sino que seguir de lateral. Toco decirle que no, que seguía de arquero. Lo aceptó, pero, a veces en los entrenamientos, pide que lo dejen en el campo. Cuando le hacían goles, lloraba y decía que no quería tapar más y vea".