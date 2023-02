Luis Marquinez: "Sé que cometí un error, pero me levanté y trabajé por remendarlo"

La anfitriona Colombia venció 1-0 a Ecuador la noche del lunes en el Sudamericano Sub-20 y se acomodó en la tercera casilla del hexagonal final, que entrega cuatro cupos al Mundial de la categoría.

Los cafeteros ganaron gracias a un autogol del zaguero ecuatoriano Luis Córdova, quien en su esfuerzo por rechazar un disparo del atacante Óscar Cortés terminó enviando el balón a la red al minuto 21 de partido.

A pesar de la victoria, los locales lucieron nerviosos durante todo el encuentro y las 33.000 personas que colmaron el Estadio El Campín, en Bogotá, sufrieron en el complemento ante el asedio de Ecuador, que tuvo más el balón y forzó una atajada del golero colombiano Luis Marquinez.

"Son cosas que uno tiene que aprender. Lo que pasó, pasó. Me equivoqué pero no me quedé en el error y seguí trabajando para salir adelante. Seguimos trabajando para sacar adelante la clasificación, se nos viene Brasil y esperamos conseguir un resultado positivo. En este momento estamos pensando en conseguir el título, pero si no se nos da, estaremos felices de clasificar al Mundial", fueron las palabras iniciales de Luis Marquinez, quien se consolidó como uno de los jugadores más destacados del juego frente a Ecuador.

Con la victoria Colombia llegó a seis puntos y es tercera en el hexagonal final detrás de los ya clasificados Brasil (9) y Uruguay (9).

Paraguay (1) y Venezuela (1) persiguen a los anfitriones en la carrera por los dos cupos restantes a la Copa del Mundo, que se disputará entre mayo y junio en Indonesia.

"Creo que este es el partido más duro que hemos tenido en el Sudamericano, porque fue un partido con mucho desgaste físico. Somos dos equipos que entregamos todo en el campo. A Brasil ya sabemos cómo enfrentarlos, la vez pasado lo hicimos bien y va a ser par a par. Vamos a salir a entregar todo y a conseguir la clasificación", agregó Marquinez.

Ecuador cerró la tercera fecha sin puntos, pero aún tiene opciones de clasificar, en caso de conseguir la victoria frente a Venezuela y Paraguay, con quienes se jugará un cupo directo.

También está en juego un cupo a los Juegos Panamericanos, donde ya aseguraron su presencia Brasil y Uruguay.