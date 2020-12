Ya es un hecho: Conmebol canceló los campeonatos clasificatorios Sub-17 y Sub-20

Este lunes, la Conmebol dio a conocer que no se disputarán los campeonatos clasificatorios Sub - 17 y Sub - 20, luego de que la FIFA cancelara los mundiales de las mismas categorías en días anteriores.

Oficial: suspendido el Sudamericano Sub-20 que se iba a disputar en Colombia

Todo esto se da en medio del incremento de contagios por coronavirus en la región, cosa que preocupa a tal punto de preferir no arriesgar a los juveniles.

"Teniendo en cuenta la decisión de la FIFA de cancelar las ediciones 2021 de los Campeonatos Mundiales Sub 17 y Sub 20 respectivamente, el Consejo de la CONMEBOL ha decidido cancelar los campeonatos clasificatorios a ambos Mundiales", indicó el comunicado.

CONMEBOL cancela campeonatos clasificatorios Sub 17 y Sub 20



🔗https://t.co/qUKZ9Ddrx2 pic.twitter.com/kJOJonUkhP — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 28, 2020

Sin embargo, la Conmebol aseguró que los torneos clasificatorios se realizarán en la segunda mitad del 2021, pero que estos no servirán para los siguientes mundiales porque están cancelados por la FIFA.

"Competiciones de Selecciones informará oportunamente las fechas exactas de disputa, teniendo siempre en consideración, la evolución y el contexto vigente de la pandemia COVID-19", concluyó.