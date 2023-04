¿Óscar Cortés irá con la Selección Colombia al Mundial Sub-20? Alberto Gamero respondió

Estamos a menos de un mes para que el Mundial de Argentina Sub-20 abra 'el telón'. La Selección Colombia juvenil será una de las participantes en esta cita orbital, en la que se espera que la 'tricolor' pueda ser una de las protagonistas, tras el buen Sudamericano de la categoría que realizaron a inicios de este 2023, en el que una de las figuras de aquel equipo que quedó con la medalla de bronce, del certamen del continente, fue Óscar Cortés.

Por tal motivo, desde ya se empieza a pensar quienes serán los jugadores convocados por Héctor Cárdenas, para afrontar la Copa del Mundo. Entre los nombres que se espera que sean parte del listado de futbolistas que representaran al país en el torneo disputado en territorio es el del extremo de Millonarios.

Ante tal escenario, en el que seguramente el conjunto 'embajador' estará afrontando las finales, Alberto Gamero habló de las posibilidades de que Óscar Cortés sea prestado o no a la Selección Colombia.

Publicidad

"No es que Gamero tenga la última palabra, porque yo no soy dueño de Millonarios, soy el técnico. Pero también tenemos que ver que tenemos un jugador que tiene un anhelo y también, que hay una institución que tiene un patrimonio. Aquí hay que mirar muchas cosas, aquí no es que váyase y o quédese y no pasa nada. El único que puede decidir es el mismo jugador, porque va a ir a un Mundial", comentó de entrada el timonel samario.

Y agregó con respecto al tema del joven atacante, "yo siempre he dicho, no es que Gamero o el presidente vaya a dar la última palabra, nosotros somos colombianos y queremos que a la Selección Colombia le vaya bien, y si eso queremos, tienen que ir los mejores jugadores, y Óscar Cortés es uno de los mejores jugadores, yo a eso no me voy a oponer nunca".

"Hay dos puntos que yo los manifesté: si yo me opongo a que él vaya a la selección, entonces Colombia me cae encima a mí; y si yo dejo y digo que se vaya para la selección, la hinchada de Millonarios va a pensar que yo no pienso en Millonarios; entonces que decida el jugador", concluyó el estratega 'embajador'.

Publicidad

Así las cosas, solo resta esperar cuál será la decisión, qué tomará el club y Óscar Cortés con respecto a esta gran oportunidad, que como comentó Alberto Gamero, es un "anhelo" del futbolista. Eso sí, cabe recordar que los equipos no están en la obligación de prestar a sus jugadores para el certamen, por lo que podría existir la posibilidad de que el extremo se quede con el conjunto capitalino y no asista al Mundial Sub-20.