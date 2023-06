¿Quién es Salman Ahmed Falahi, el árbitro para Selección Colombia Sub-20 vs. Italia, en el Mundial?

Este sábado 3 de junio, en la cancha del estadio San Juan Bicentenario, se jugará el partido de cuartos de final del Mundial Argentina 2023 entre la Selección Colombia Sub-20 y su similar de Italia, que será desde las 4 de la tarde y que mantiene la atención de los aficionados de nuestro país, que esperan más buenas noticias de los dirigidos por Héctor Cárdenas. Y es que los colombianos no conocen la derrota, han obtenido tres victorias y un empate y vienen de superar sin dejar duda a Eslovaquia, en la serie de octavos de final de la cita orbital.

La FIFA informó que para el duelo entre colombianos e italianos fue designado como árbitro central a Salman Ahmed Falahi, de Catar, y quien cuenta con una amplia experiencia internacional.

Para hablar de Ahmed Falahi, en Gol Caracol contactamos al analista José Borda, quien comenzó indicando que "la FIFA para estos juegos cruciales del Mundial sub-20 designa árbitros de una confederación diferente, buscando neutralidad total. Para el partido entre Colombia e Italia nombró al árbitro Salman Ahmed Falahi, es un catarí de 33 años, tiene experiencia en Torneos Continentales de Clubes en Asia; también ha participado en eliminatorias mundialista de Oceanía, es profesional desde 2014 y FIFA desde 2017. Completa su tercer partido en este Torneo".

Borda también dio una mirada a la actitud con la que asume los partidos el catarí y su forma de manejar los mismos. "No es un árbitro que muestre muchas tarjetas, apenas lleva cinco en los dos juegos anteriores, no ha expulsado jugadores, y ya pitó un penalti. No ha utilizado el VAR, toma las decisiones en campo y le da fluidez al juego".

Según el exárbitro colombiano, los dos rivales en contienda este sábado en el importante compromiso mundialista pueden tener calma por la calidad del juez designado. Por la experiencia y recorrido el partido no le debe dar problemas a Ahmed Falahi. Garantía hay para las dos selecciones".

