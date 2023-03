Selección Colombia Sub-20, a redimirse y volver al buen juego frente a Suecia, en partido de fogueo

La Selección Colombia Sub-20 tendrá que reivindicarse y volver a su buen juego que ya supo demostrar al inicio del año, donde quedó como tercero del Sudamericano de la categoría, por detrás de Brasil y Uruguay. Más allá del resultado adverso en el primer duelo de esta gira, para estos son estos partidos preparatorios, para ajustar detalles, medirse a rivales que reten al equipo y que ayuden a ver las posibles falencias que tiene el equipo de cara a lo que será el Mundial de Indonesia.

Si bien, se generaron varias dudas con respecto al funcionamiento del equipo dirigido por Héctor Cárdenas, que con dos errores infantiles terminó perdiendo 2-0 frente al combinado de Gales, en dos descuidos que llegaron en la parte complementaria al minuto 63 y 92, quedaron muchos temas por corregir.

Más allá de las incógnitas que se hayan podido generar tras el resultado obtenido, cabe resaltar que el equipo contó con destacadas variantes en la parte de atrás del equipo, al no estar Luis Marquines en el arco, Edier Ocampo en la banda izquierda, y la no presencia de Fernando Álvarez y Kevin Mantilla (por lesión), como defensores centrales. No obstante, para esto son estos compromisos en los cuales sirven para ver y probar a distintos jugadores que permitan hacerse una idea para el futuro.

Ahora este domingo con la necesidad de dejar una buena imagen y sumar un resultado que genere confianza de cara a lo que se viene en lo que resta del año, donde máximo podrá haber un par de compromisos más antes de la cita mundialista que tendrá lugar en Indonesia del 20 de Mayo al 11 de Junio, se espera que la 'tricolor' pueda superar a su rival de Suecia.

Así las cosas, Héctor Cárdenas tendrá que plantear un equipo que le pueda dar frene a los suecos, que según fue presupuestada esta gira por España, se medirá una vez más contra un equipo Sub-21.

Cabe resaltar que el rival del combinado patrio de este domingo viene de superar a su similar de Escocia, con un marcador de 3-2, que le sirvió para conseguir su primera victoria del año. A su vez, cabe recordar que el seleccionado sueco tampoco hará parte del Mundial de Indonesia, debido a que este no logró clasificar a la cita orbital.

Datos de Colombia vs. Suecia