Selección Colombia Sub-20: fecha y hora de los partidos del Torneo Maurice Revello

La Selección Colombia Sub-20 ya se encuentra en Francia para disputar el torneo Maurice Revello, anteriormente llamado 'Esperanzas de Toulon' y hará su debut, este martes, enfrentando a Comoras.

El conjunto dirigido por Fredy Hurtado, en reemplazo de Héctor Cárdenas, se encuentra en el grupo C de la competición, que comparte con Comoras, Argelia y Japón.

El combinado 'tricolor' buscará la victoria para comenzar de buena manera en el certamen internacional.

Partidos de la Selección Colombia Sub-20 en el torneo Maurice Revello:

- 31 de marzo vs. Comoras a las 10:30 a.m.

- 3 de junio vs. Argelia a las 10:30 a.m.

- 6 de Junio vs. Japón a las 7:00 a.m.