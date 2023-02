Tomás Ángel: "Adversidades como no estar en la Selección Colombia Sub-20 me han hecho más fuerte"

Cuando las cosas se hacen bien, producto del trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo, es muy probable que se tenga un premio o una recompensa. Ese era el caso de Tomás Ángel, quien, cada vez que era convocado a la Selección Colombia Sub-20, respondía de buena manera, hasta el punto de que se convirtió en capitán y goleador.

Por eso, cuando el director técnico Héctor Cárdenas 'destapó sus cartas' y dio a conocer los nombres de los jugadores que participaron en el pasado Sudamericano Sub-20, el cual se disputó en Cali y Bogotá y terminó con Brasil como campeón y la 'tricolor' clasificada al Mundial y a los Juegos Panamericanos, llamó la atención la ausencia del delantero antioqueño.

De inmediato, empezaron los comentarios, opiniones y críticas contra el entrenador del combinado patrio y eso tomó más fuerza por dos razones: mientras que los atacantes que estuvieron en el torneo carecieron de definición y estuvieron en el 'ojo del huracán', Tomás Ángel sumaba minutos en Atlético Nacional y fue pieza clave para ganar la Superliga 2023.

En dicho encuentro frente a Deportivo Pereira, se lució. Empezó en el banco de suplentes, recibió la confianza del técnico Paulo Autuori, respondió en la cancha, fue el revulsivo gracias a su carácter y personalidad y, como si fuera poco, se fue de doblete, en la victoria 4-3, en el estadio Atanasio Girardot, firmando una presentación digna de enmarcar y para recordar.

Así las cosas, en Gol Caracol tuvimos la oportunidad de hablar con el futbolista del conjunto 'verdolaga', quien, en medio de la charla, nos contó cómo vivió ese momento de no haber sido convocado por el estratega Cárdenas, la que considera, hasta el momento, ha sido "la mayor dificultad y el obstáculo más grande que ha vivido" en lo que lleva de su carrera.

"Adversidades siempre tiene uno en su carrera deportiva, eso es algo que nunca va a cambiar y siempre va a estar, con los obstáculos que a veces son más grandes que otros, pero, sin duda, creo que lo más fuerte que he vivido o sufrido, hasta el momento, fue lo del Sudamericano Sub-20. Yo me esperaba estar ahí", expresó de entrada, recordando lo acontecido.

Tomás Ángel, en acción de juego con la Selección Colombia Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Y es que razones para pensar ello había de sobra, tal y como el propio protagonista lo afirmó. "Esperaba estar ahí, ya que hice parte del equipo desde el inicio del ciclo, siendo goleador y a veces capitán, por lo tanto que no fuera llamado, sí me sorprendió un poco y me afectó en cierta manera", añadió el atacante, de 19 años, y que promete mucho en el fútbol.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí estancado y fiel a su resiliencia, Tomás Ángel se repuso. "Eso me hizo cambiar planes y readaptarme, buscando la forma de reinventarme como jugador y usar esas ganas que tenía de querer haber jugado el Sudamericano, en estar en Atlético Nacional y aportarle al club, que también es un sueño de chico", puntualizó.

Todo son enseñanzas, por más difíciles que a veces sea entenderlas, superarlas y aplicarlas en la vida. Razón por la que, se pasó la página y el delantero del 'Rey de Copas' pudo "contribuir a un título de Superliga, haciendo dos goles y gritándolos con mucha alegría, ya que era algo con lo que soñaba y trabajé para que eso sucediera, más pronto que tarde".

"Con estas experiencias, he madurado un montón, como persona y futbolista, pero además de todo eso, las adversidades me han hecho más fuerte, haciendo que me consolide como jugador; así que lo que sucedió fue una muestra de lo que soy capaz; cuando un entrenador le da la confianza a los jóvenes, se debe responder y 'pagarle' como lo hice", sentenció.