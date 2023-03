Tomás Ángel la está 'rompiendo' con Nacional y volvió a ser llamado a la Selección Colombia Sub-20

Este viernes, se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para los partidos de fogueo que disputará en España y la sorpresa se dio por el regreso de Tomás Ángel , que actualmente ha tenido un buen desempeño en Atlético Nacional y que estuvo ausente en el Sudamericano de la categoría, que se llevó a cabo en nuestro país entre enero y febrero de este año.

El presente de Tomás Ángel en Atlético Nacional es probablemente el mejor desde su ascenso a la máxima plantilla de la escuadra verdolaga. El joven delantero se ha ganado un lugar en el once titular del elenco que dirige Paulo Autuori y actuaciones como la que tuvo en la Superliga, marcando un doblete, le dan la razón al timonel brasileño.

Y es que en este 2023, Ángel ha hecho todos los méritos para ser tenido en cuenta en el combinado 'tricolor' juvenil, pues el portal estadístico de 'Sofascore' hizo un balance por lo hecho por el atacante en lo que va del año. Tres goles y una asistencia en 8 partidos, son su principales números en ataque , sin embargo, también llama la atención que solo ha requerido de 2.7 tiros al arco para romper las redes y hacer el grito sagrado del fútbol.

Estadísticas de Tomás Ángel. Foto: Sofascore

De esta manera, se enmarca el buen momento que pasa el jugador del registro de Atlético Nacional, que además de esta 'buena nueva' del conjunto cafetero también recibió un nuevo llamado de Autuori para lo que será el partido de este sábado contra Millonarios en el Atanasio Girardot, por la jornada 8 de la liga del fútbol colombiano.

Publicidad

Tomás Ángel y su ausencia en el Sudamericano Sub 20

El delantero no fue convocado en esa oportunidad para el prestigioso torneo continental juvenil de este año, causando polémica y debate su ausencia. De hecho, hace poco el jugador habló con Gol Caracol y confesó sus sensaciones al respecto una vez terminado el campeonato: "Creo que lo más fuerte que he vivido o sufrido, hasta el momento, fue lo del Sudamericano Sub-20. Yo me esperaba estar ahí", reveló Ángel.

¿Cuándo y contra quien juega la Selección Colombia Sub-20 en los juegos preparatorios?

El primer rival del combinado patrio en territorio 'ibérico' será Gales, selección a la cual se medirá el próximo 26 de marzo. Tres días más tardes, la tarea será contra Suecia y finalmente se medirá contra Real Murcia.