Tomás Ángel y la Selección Colombia Sub-20: "Voy con confianza y ganas de aportar e ir al Mundial"

Uno de los nombres que ha causado gran revuelo en el último tiempo fue el de Tomás Ángel. El hecho de no haber sido convocado para el Sudamericano Sub-20, pese a que venía siendo figura en la Selección Colombia de dicha categoría, no cayó nada bien. Esto se sumó a que el equipo dirigido por Héctor Cárdenas careció de gol por momentos y fue allí donde, nuevamente, salió a relucir el tema del no llamado del delantero de Atlético Nacional.

Muchas fueron las opiniones al respecto, pero el atacante de 20 años pasó la página, se enfocó en seguir haciendo las cosas bien en su club y, a punta de trabajo, se ganó su lugar. El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina; el próximo sábado 20 de mayo, en Argentina, se abrirá el telón y la ilusión de estar ahí era enorme para el futbolista. Días atrás, se dio a conocer la lista preliminar y apareció la figura del nacido en Medellín, Antioquia.

Aún no es fijo que vaya a la cita orbital, pero, al mismo tiempo, Tomás Ángel sabe que si sigue por este camino, estará en la convocatoria definitiva. Prueba de ello fue que este jueves 4 de mayo, se lució en la cancha y marcó un doblete en la victoria del 'verdolaga' 2-1 sobre América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot. Justamente, después de este encuentro, acudió a la rueda de prensa y se hizo inevitable no preguntarle por la Sub-20.

Celebración de Tomás Ángel, tras su anotación con Atlético Nacional vs. América de Cali Archivo de Colprensa

"Esto es fruto del trabajo del equipo; cada día me siento con más confianza, me voy sintiendo mucho mejor, entendiéndome con mis compañeros y buscando un espacio que, seguramente, antes no encontraba. Respecto a la Selección Colombiana Sub-20, voy con mucha confianza, ganas de aportar y de estar en el Mundial. Allá, lo demostraré y entre mis compañeros se va reflejar", dijo de entrada el delantero del 'verde paisa' sobre su presente y sueños.

Asimismo, recordó cuando vivió una racha complicada, pero de la que salió y, ahora, disfruta. "En la vida de cualquier futbolista o atacante, uno pasará por un momento de que los goles no llegan, así que ahorita debo aprovechar estos momentos, alimentarme de esa felicidad y confianza. Hay que mejorar cada día, en el pase, cómo llegar al área, definir bien. Se trata de cambiar, corregir y potenciarse incluso como persona. Es un aprendizaje constante", sentenció.