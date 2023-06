Wason Rentería: "A la Selección Colombia Sub-20 la veo bien de fútbol y unidos, que es algo clave"

La Selección Colombia Sub-20 le ha entregado alegrías a los aficionados de nuestro país, gracias a su buena participación en el Mundial Argentina 2023, que se juega por estos días. La última de esas satisfacciones se presentó con el 5-1 claro y contundente sobre Eslovaquia, que significó el paso a los cuartos de final.

En esa fase el rival será Italia, rival que ya el seleccionado colombiano enfrentó en el Mundial juvenil de 2005, con una victoria 2-0 con goles del volante Fredy Guarín y del delantero Wason Rentería.

Y precisamente, Rentería, quien se encuentra radicado en Medellín junto a su esposa y sus dos pequeños hijos, atendió a Gol Caracol para recordar ese triunfo sobre la 'azurra' y también para analizar al equipo actual de Héctor Cárdenas.

¿Qué recuerdos tiene de ese Colombia Sub-20 vs. Italia del Mundial de Holanda?

"Los mejores recuerdos, pues hice mi gol, ganamos y la verdad es que fueron tiempos maravillosos jugando para nuestra querida Selección Colombia. El otro gol lo hizo Guarín y siempre importante ganarle a los europeos, además de anotar en un Mundial".

¿En estos días crecen las añoranzas, puesto que Colombia se encuentra en el Mundial Argentina 2023?

"Sí, claro. Vuelven a pasar los goles que uno hizo, los amigos le hablan a uno del tema, los periodistas llaman. Y bueno, esas son huellas grandes de nuestras carreras que regresan. Un Mundial no te lo quita nadie".

¿En ese Mundial de Holanda ustedes arrancaron embalados y preciso se toparon con Argentina?

"Sí, sí. Ahí jugaba un tal Lionel Messi (risas). Fue un partido disputado, cerrado, emocionante de principio a fin. En esos mata a mata todo puede pasar, así que esperar que les siga yendo bien a los muchachos de la Selección Colombia Sub 20 actual".

Pasó algo curioso en ese partido...

"Si la memoria no me falla fue en ese partido contra Italia que entró un 'man' desnudo, con la peluca del 'Pibe' Valderrama a la cancha y comenzó a correr, hasta me persiguió. Eso fue una risa".

¿Qué concepto tiene de la Selección Sub 20 de ahora, la de Héctor Cárdenas?

"Van bien, van bien. Ahora tienen que ratificar lo hecho en todo el Mundial, el sábado contra Italia. Tienen jugadores importantes como Asprilla (Yaser), el muchacho de Millonarios (Óscar Cortés) y otros más con buen pie, buenas cualidades, están aprovechando. Creo que tienen buen equipo, se ve que están compenetrados, unidos y eso es muy bueno para sacar las cosas adelante".

