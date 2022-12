Wason Rentería y la anécdota del “Pibe” que se metió desnudo a la cancha para abrazarlo

El delantero chocoano, de 33 años, recordó los mejores momentos que vivió con la Selección Colombia Sub-20, en 2005, y habló de su experiencia en una Copa del Mundo juvenil.

Wason Rentería hizo parte de la recordada de Selección Colombia Sub-20 que fue campeona del Suramericano de 2005 y que participó ese mismo año en el Mundial de la categoría en Holanda.

El equipo que dirigía Eduardo Lara estuvo integrado por jugadores que tiempo después brillaron en Europa y fueron la base de la Selección de mayores que consiguió la clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Son los casos de Falcao García (goleador histórico de Colombia, con 33 tantos), Cristian Zapata, Abel Aguilar, Hugo Rodallega, Fredy Guarín, Camilo Zúñiga y por supuesto Rentería, quien vivió un hecho curioso en el Mundial de Holanda, que es siempre recordado por la afición colombiana.

En el debut de la Selección contra Italia, un hombre entró desnudo a la cancha con una peluca similar a la cabellera de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama e intentó abrazar al futbolista chocoano, autor de uno de los dos goles con los que ganó la ‘tricolor’ aquella tarde (el otro tanto fue de Fredy Guarín).

Sin embargo, el intento del invasor se vio frustrado porque Wason logro evadirlo y luego la seguridad del estadio lo sacó para que el juego se pudiera reanudar.

A tres días para que se inicie el Mundial Sub-20 de Polonia, el exdelantero de Millonarios e Internacional, de Brasil, atendió a GolCaracol.com en la sede de La Equidad, en el norte de Bogotá, donde se recupera de una lesión que le ha impedido regresar a las canchas.

¿Qué recuerda de su participación en el Mundial de Holanda en 2005?

“Son muchos momentos. Fue una selección que es muy difícil que hoy la recuperen. A los jugadores que estaban se les veía que llegarían a las grandes ligas. Muchos de esa selección salieron para Europa”.

¿Qué significa para el futbolista jugar un Mundial Sub-20 con su selección?

“Es algo inexplicable porque todo jugador sueña con ese momento. Jugar un Mundial, menor o mayor, es algo único”.

¿Quiénes eran sus ‘panitas’ en ese equipo?

“Casi todos éramos amigos, pero con el que más teníamos intimidad era con Hugo Rodallega. Todavía nos hablamos”.

¿Esta selección de Arturo Reyes dista mucho de la que ustedes tuvieron, o encuentra alguna similitud?

“Como la Selección de 2005 no hemos visto otra. Esa Selección dio mucho de qué hablar. En el Suramericano del eje cafetero los medios decían que seríamos el reemplazo de la Selección mayor, y así fue. Conquistamos muchas cosas, fuimos campeones del Suramericano, fuimos al Mundial y por detalles no llegamos a la final”.

Si tuviera la oportunidad de hablarle a los jugadores de la Sub-20, ¿qué les diría?

“Les diría que disfrutaran ese momento, que es único, que lo den toda por esa camiseta, por sus familiares, por el pueblo colombiano que espera que puedan hacer un gran papel”.

¿Cómo fue la anécdota con el falso "Pibe" Valderrama en el Mundial de Holanda?

“Esa es una anécdota que a muchos no se les olvida. Eso fue en un partido contra Italia, íbamos ganando 1-0. En ese momento del partido creo que había una pareja y el novio le quería pedir matrimonio a su mujer. El ‘man’ entró a la cancha desnudo, con la peluca de ‘El Pibe’, y justamente me fue a buscar a mí. ¡Imagínate! Yo estaba de espalda y “El Pibe” me quería como abrazar, y yo salí corriendo (risas)”.

Vea acá el momento en el que entra el hombre desnudo

