Yeison Tolosa: “Colombia es un equipo de jerarquía y no nos vamos a esconder contra ningún rival”

El talentoso jugador de la ‘tricolor’ Sub-20 habló con GolCaracol.com sobre lo que será la participación del combinado patrio en el Mundial de Polonia, que será del 25 de mayo al 16 de junio.

Yeison Tolosa fue unos de los jugadores destacados y que más mostró desequilibrio en el Suramericano en Chile, que disputó la Selección Colombia, y torneo en el que los nuestro lograron la clasificación al Mundial Sub-20.

En charla con GolCaracol.com, el futbolista vallecaucano se refirió a lo que será el certamen orbital, lo que le pide Arturo Reyes dentro del campo de juego, para qué está la ‘tricolor’ en ese torneo y su nivel personal en el seleccionado nacional.

¿Qué tal la experiencia en el Suramericano en Chile?

“Nos faltó el gol, pero creo que nosotros fuimos una Selección que demostró buen fútbol, diferentes formas de encarar partidos, cuando no se podía proponer, en defensa siempre fuimos sólidos. Creo que el no marcar goles hace que no den el rendimiento muy alto, por lo que no lográbamos ganar los partidos, pero fuimos superiores a muchas selecciones durante varios encuentros”.

¿Y usted cómo se sintió en ese campeonato?

“Bien, fui de menos a más, esos torneos son así, uno puede empezar mal, pero tiene revancha en dos días para ponerse en su nivel, lo fui encontrando poco a poco. Ese campeonato te va desgastando físicamente, te va quitando piernas, es muy complejo porque uno siempre quiere jugar todos los partidos, pero uno físicamente no puede estar siempre al 100 por ciento”.

¿Qué le pide Arturo Reyes?

“A él le gusta mucho el juego que yo tengo, porque yo me junto mucho con los delanteros, yo soy un extremo, pero me gusta jugar por el medio, él me pedía por eso esa movilidad para que generara muchas sociedades y así pudiera tener más carta en ataque, de no quedarme solamente en la banda, sino buscar asociaciones por el medio”.

¿Cómo ve los rivales de Colombia en el Mundial?

“Todas las selecciones son complicadas, por algo clasificaron, tenemos una bonita oportunidad de comenzar el torneo con el anfitrión, va a ser un torneo muy complicado y esperamos que los que estén podamos hacer una buena presentación”.

Con lo de la escasez de gol ¿Qué piensa usted de posible convocatoria del ‘Cucho’ Hernández?

“Creo que cualquier jugador que llegue a aportar a un equipo, o a la selección en este caso, con el nivel del ‘Cucho’ o de Sinisterra o de muchos nombres que han salido ahora, sería importante. Juan Camilo Hernández es un jugador que también tuvo participación en la mayores y ya lleva años de profesional, sería una carta importante para el grupo, porque es necesario tener un jugador con grandísima calidad como la tiene él”.

¿Para qué está esta Selección en el Mundial?

“Vamos paso a paso, con mucha humildad, ir enfrentando cada partido, nos iremos dando cuentas para qué estamos, para pelear el título o para llegar a cualquier fase, este es un grupo con jerarquía y no nos vamos a esconder contra ningún rival”.

¿Qué cree usted que tiene que explotar más para poder llegar a la Selección de mayores?

“Futbolísticamente tengo que mejorar la continuidad de juego, aparecer más en los partidos, durante todo el encuentro, ser más constante, estar en más contacto con el balón, porque así puedo generar más, es algo que he mejorado para ser el conductor del equipo”.

