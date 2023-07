Convocatoria de la Selección Colombia Sub-23, para un microciclo en Barranquilla

La Selección Colombia Sub-23 comenzará a trabajar de la mano del técnico Héctor Cárdenas, quien ‘destapó sus cartas’ este miércoles, pensando en el Torneo Preolímpico.

Entre los jugadores destacados en esta ‘tricolor’ se encuentran Brahian Palacios, Luis Marquines y Andrés Salazar, de Nacional; Alex Moreno, de Millonarios; César Haydar, del Tolima; Jimer Fory, del Pereira, entre otros.

Además, la FCF informó que “la concentración de la amarilla Sub 23, será del 25 al 27 de julio en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla”.

Así las cosas, comenzará la preparación de la Selección Colombia pensando en el Torneo Preolímpico que será en los primeros meses del 2024, en Venezuela. En dicho certamen se otorgarán dos cupos para los Juegos Olímpicos de París, que serán del 26 de julio al 11 de agosto del próximo año.

Hace algunas semanas, la FCF confirmó al estratega Héctor Cárdenas como el encargado del combinado nacional Sub-23, y hasta mencionaron los torneos en los que estará guiando a la 'tricolor'.

"El estratega colombiano viene de clasificar a la Selección Colombia Sub 20 a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en Argentina, llegando hasta los cuartos de final del torneo. La Selección Colombia Sub 23 estará disputando los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y el Preolímpico Conmebol el próximo año en Venezuela. Este será el cuarto combinado nacional que dirija Héctor Cárdenas, ya que ha estado al frente de la Sub 17, Sub 20 y la Selección Colombia de Mayores como encargado. De igual manera, el caleño de 43 años y su cuerpo técnico, seguirán al frente de la Selección Colombia Sub 20 para futuras competencias", informaron.

Los convocados de la Selección Colombia Sub-23:

Alejandro García – Once Caldas

Alejandro Rodríguez – Deportivo Cali

Alex Moreno – Millonarios F.C.

Andrés Salazar – Atlético Nacional

Auli Oliveros – Águilas Doradas

Bladimir Angulo – Atlético Huila

Brahian Palacios – Atlético Nacional

Brayan Ceballos – Junior F.C.

Carlos Alberto Ordóñez – Envigado F.C.

César Haydar - Deportes Tolima

Dannovi Quiñones – Once Caldas

Eber Moreno – Deportivo Pereira F.C.

Edgard Camargo - Deportivo Cali

Ferlys Fernando García – Alianza Petrolera

Jersson David González – Independiente Santa Fe

Jhon Anderson Lerma – Atlético Huila

Jhon Elmer Solís – Atlético Nacional

Jimer Esteban Fory – Deportivo Pereira

Johan Rojas - La Equidad

Juan Camilo Loaiza – Cortuluá F.C.

Kener Julián Valencia – Deportivo Pereira

Luis Felipe Mosquera – América de Cali

Luis Miguel Marquínez – Atlético Nacional