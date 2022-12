Eddie Segura, listo para el Preolímpico: “Tuve un buen año, aportaré juego aéreo y liderazgo”

El defensor central está en la lista de convocados por Arturo Reyes para la Selección Colombia Sub-23, para el Torneo que se realizará en nuestro país del 18 de enero al 9 de febrero.

Eddie Segura es uno de los futbolistas que harán parte de la Selección Sub-23 en el Torneo Preolímpico 2020, que será Colombia, donde aportará su “liderazgo, juego áereo y seguridad en el uno a uno”, como él mismo le dijo GolCaracol.com.

El zaguero risaraldense, de 22 años, está en la actualidad en Los Ángeles FC, en Estados Unidos, donde fue un titular indiscutible y protagonista, en el presente año.

Segura Martínez charló con este portal y habló de sus sensaciones por la convocatoria, lo que le puede aportar al combinado patrio, analizó los partidos preparatorios que tuvieron, lo que será la localía de la ‘tricolor’ y hasta de su futuro en el elenco norteamericano.

Cabe resaltar que el Torneo Preolímpico 2020 será en Colombia, en las sedes de Pereira, Armenia y Bucaramanga, del 18 de enero al 9 de febrero y nuestro seleccionado está en el grupo A junto a Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina.

¿Qué sensaciones le deja el llamado al Torneo Preolímpico?

“Estoy muy contento, la verdad que lo quería mucho, lo que hice durante todo el año fue un trabajo bueno, me mantuve en buen nivel y pues esta es una gran recompensa. Estoy agradecido y quiero aportarle lo mejor a esta Selección”.

¿Por qué cree que se ganó el lugar en los 23 convocados?

“La verdad me sentí bien, cada vez que salía al entrenamiento siempre dejaba lo mejor de mí y demostré el porqué de mi llamado, me he ganado las cosas. Esto es gracias al compromiso de uno y si uno quiere algo la verdad se esfuerza y tuve un buen desempeño. Ahora que salió la convocatoria tengo ganas de disfrutar”.

¿Qué le puede aportar Eddie Segura a la Selección Colombia Sub-23?

“Lo que le puedo aportar a la Selección es una salida limpia desde atrás, juego aéreo defensivo y ofensivo, buen uno contra uno defensivo, trato de dar seguridad, ayudar al equipo, ser un líder y eso es importante”.

¿Qué análisis hace de los resultados en los partidos preparatorios?

“La verdad en Japón tuvimos un encuentro bastante interesante, mostramos buenas cosas. En Paraguay el primer partido no fue el esperado por el resultado, pero se vieron cosas interesantes. Hay que arreglar una que otra cosa, pero para eso son los partidos preparatorios, para llegar lo mejor posible al Torneo”.

¿Cómo ve a los otros 22 jugadores que irán al Preolímpico?

“Hay una gran selección no solo a nivel futbolístico, sino en el personal. Ya que tuve la oportunidad de conocerlos, es un gran equipo y le deseo lo mejor a cada uno y que demuestren lo mejor que tienen y lo que han hecho y el porqué están en la convocatoria. Esperamos conseguir el objetivo”.

¿Se creen favoritos?

“Hay que demostrar el favoritismo, necesitamos del cariño de la hinchada, entonces esos factores serán determinantes, sentir la localía y tratar de imponer el juego que queremos proponer”.

¿Usted nació en Pereira, siente algo especial por jugar en su tierra natal?

“Primero que todo me siento feliz de que pueda jugar en casa. Lo segundo es que tenemos que aprovechar la localía y lograr que la gente nos apoye y que la presión se haga a un lado. Somos jugadores profesionales donde tenemos que ser conscientes que todo esto que dije anteriormente nos tiene que fortalecer, que la gente nos apoye y se encariñe”.

¿Qué será de su futuro a nivel de club, en 2020?

“Por ahora seguiré en Los Ángeles FC, vamos a disputar la Concachampions, nos tocó de primeras contra León, de México, será un partido difícil y lindo y esperamos que todo salga bien”.