En la Selección Colombia Sub-23 piden su "tiempito" para jugar Play Station, durante el Preolímpico

La Selección Colombia Sub-23 se sigue preparando para lo que será el inicio del Torneo Preolímpico 2024 en donde buscarán la hazaña de volver a clasificarse para unos Juegos Olímpicos.

De hecho, recientemente, llegaron a Venezuela, país en donde se realizará la cita preolímpica para decidir que selecciones sudamericanas serán las que representarán al continente en la máxima cita del deporte mundial. No obstante, en la llegada de los jugadores, se les vio bajar con varias consolas Play Station, lo cual, creó gran conmoción entre varios de los seguidores del combinado nacional.

"Se va a armar un torneo de Play, ya no se van a concentrar" o "Selección Colombia sub-23 de Play Station,", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer reprochando de cierta manera el hecho de que los jugadores hayan decidido llevar distintas consolas a la concentración previa al inicio del Torneo Preolímpico 2024.

Tras lo ocurrido, el jugador Juan David Mosquera salió a hablar respecto a dicha situación y aseguró que ellos como futbolistas también gustan de aprovechar el tiempo libre que les queda a lo largo de los días que permanecerán concentrados. "Para muchos se generó mucha controversia en redes sociales. Pero para nosotros, a veces, tener el tiempito libre también es importante para compartir. Eso es muy importante", aseguró el jugador de la Selección Colombia Sub-23.

"Vemos que este es un país que le genera mucho esto. Pero, es importante para nosotros esos momentos para irnos conociendo y ha sido muy importante para nosotros, porque también tenemos mucho tiempo en concentración. Estos espacios no son solo para pensar en lo que es partidos y cosas oficiales, sino también es bueno distraerse y conocer a los compañeros, que es muy importante", terminó por agregar el lateral derecho.

Sin embargo, finalmente se tomó las cosas con humor y aseguró que él es el mejor del combinado nacional cuando se trata de jugar a la Play, pues afirma no tener a alguien que lo equipare en su habilidad. "Yo soy quien todavía no tiene rival. Aquí nadie me gana, todavía no hay rival", afirmó entre algunas risas.

