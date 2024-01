Héctor Cárdenas, tras derrota de la Selección Colombia Sub-23: "Nos levantaremos; somos resilientes"

Duro comienzo para la Selección Colombia Sub-23, en el Preolímpico. Este sábado 20 de enero, perdió 0-3 frente a Ecuador , en la primera fecha de la fase de grupos. Por eso, el director técnico de la 'tricolor', Héctor Cárdenas, salió a poner la cara en rueda de prensa. Allí, habló de diversos temas, haciendo énfasis en que el equipo se levantará y responderá de esta dura situación.

Pero eso no fue todo. El estratega también habló de los aprendizajes de que quedaron, especialmente del caso de Jimer Fory, quien vio la tarjeta roja al minuto 23, complicándole el panorama a la 'tricolor'. De igual manera, ya piensa en lo que se avecina, que será enfrentar a Brasil, en la tercera jornada del certamen, ya que el cuadro nacional descansará en la segunda fecha.

¿Cuáles son las primeras sensaciones de esta derrota?

"La verdad es que duele arrancar de esta manera, pero soy consciente de que hay un grupo de hombres resilientes y nos vamos a sobreponer, de esto estoy seguro. Hay que ir partido a partido".

¿Qué se habló en el entretiempo, tras la expulsión y demás?

"Hablamos de lo que es el equipo, ellos conocen y nos ha dado resultado que es ser capaces de trabajar en amplitud y profundidad. Hay que equilibar el equipo. El aprendizaje es que tenemos que corregir porque, al final, es un campeonato corto y las oportunidades hay que aprovecharlas. Nuestro equipo lo hará. Nos vamos a levantar, sé de las cualidades que tienen y no voy a cuestionar a ninguno de mis dirigidos ".

Héctor Cárdenas, entrenador de la Selección Colombia Sub-23 Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo 'pesó' la expulsión en los primeros minutos?

"Competir desde los pimeros minutos, con uno menos, no es fácil. Además, el rival tiene argumentos y ellos buscaron pasajes en los que encontraron las sociedades que los caracterizan y ese juego por las bandas. El equipo lo controló, pero nos vamos dolidos por la derrota, que fue larga y abultada. Sin embargo, tenemos con qué revertir todo".

¿Cree que los jugadores salieron revolucionados a la cancha?

"El ímpetu y deseo de querer hacer las cosas nos juegan una mala pasada. La primera tarjeta amarilla fue acertada y hasta el árbitro lo calmó a Jimer Fory, pero luego se dio una acción infortunada, en la que la decisión del jugador no fue la correcta, pero de seguro ya aprendió, crecerá y madurará mucho más. Eso sí, el partido no se perdió solo por la expulsión. Hablamos que no debíamos pasarnos en la fuerza y revoluciones".

¿De qué manera trabajarán para lo que se viene?

"Tenemos días para recuperar físicamente al equipo, después hacer la evaluación. No podemos quedarnos en discusiones y reproches, sino pasar la página. Tenemos que pensar en Brasil y ahí se va a mostrar para qué está Colombia".