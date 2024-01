Alejandro García: "La idea de salir a afrontar estos partidos de la mejor manera"

Alejandro García, jugador de la Selección Colombia Sub-23 , dio declaraciones previo a enfrentarse con Venezuela por el Torneo Preolímpico 2024.

Habló de los partidos restantes y el objetivo para lo que queda de campeonato. "Tenemos algo por jugar y nos queda la idea de salir a afrontar estos partidos de la mejor manera, a pesar de que no se nos dieron los resultados en el campeonato y la idea es mostrar el equipo que somos y terminar de dar una muy buena impresión. S on situaciones adversas, todo pasa por algo y veníamos aquí a afrontar este torneo de una buena manera y clasificar los Juegos Olímpicos , o sea, no se nos dio y trabajamos para eso, pero. Son cosas de la historia, tenemos que aprender todos.", aseguró.

También dio su análisis del partido contra Brasil. "El partido frente a Brasil, todos los vivimos con mucha ilusión de poder sacar el resultado adelante. No se nos dio, el rival también es su trabajo, pero nosotros estábamos dispuestos a sacar el resultado y los tres puntos", comentó.

Igualmente, reveló una de las cosas que están trabajando para los partidos restantes: el poder marcar goles. "Nos costó en los partidos anteriores marcar gol, eso es lo que estamos tratando de corregir en estos días", confesó.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-23, previo al partido contra Brasil, en el Preolímpico Federación Colombiana de Fútbol

Por otro lado, aseguró que todo el plantel de la Selección Colombia Sub-23 está preparado para dar lo mejor de sí en cada ocasión que se le permita jugar en los distintos terrenos de juego y ahora para enfrentar a Venezuela y el partido también restante contra Bolivia, quien ponga la cara de actuar, sabrá que hacer, pues todos han estado trabajando precisamente para eso, para mostrar un nivel superior. "El que actúe lo va a hacer de la mejor manera. Todos estamos preparados para hacer las cosas muy bien y obviamente queremos llevarnos los tres puntos que tenemos en casa. La idea es salir a ganar y queremos salir a generar esos seis puntos que nos quedan y poder conseguir terminar de una muy buena forma. Es un buen grupo, nosotros también tenemos las cosas claras, lo que tenemos que hacer para después demostrarlo en la cancha", fueron las palabras del jugador.

Finalmente, dejó todo en manos de Héctor Cárdenas, quien es quien decide que jugadores estarán en el terreno de juego. "Todo ya es cosa de los planteamientos de papel, decidir a quién actúa mañana de que actúe dejará muy buenos sensaciones en el terreno de juego".