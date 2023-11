La Selección Colombia Sub-23 tiene nuevos partidos de preparación en diciembre

Luego de una discreta presentación en los Juegos Panamericanos de Chile, la Selección Colombia Sub-23 sigue pensando en los juegos que tendrá en el cierre del año y, este viernes, anunció dos nuevos partidos de fogueo para el mes de diciembre; los cuales se disputarán en la costa colombiana.

En esta ocasión, el rival que tendrá el cuadro de Héctor Cárdenas será la selección de Perú, uno de los grandes rivales del continente que atraviesa un buen momento en sus categorías inferiores.

Mediante un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol anunció los compromisos:

"La Selección Colombia Sub 23, tendrá dos partidos amistosos en Cartagena y Barranquilla, respectivamente, como parte de la preparación para el Preolímpico 2024 que se celebrará en Venezuela. La “Tricolor” de esta categoría se enfrentará a Perú, los días 9 y 12 de diciembre en la capital del Departamento de Bolívar y posteriormente, en la capital del Atlántico. La información completa de este doblete de amistosos internacionales, es la siguiente:

9 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23



Estadio: Jaime Morón León

Hora: 5:30 p.m.

Ciudad: Cartagena, Colombia

Transmisión: Por definir

12 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23



Estadio: Romelio Martínez

Hora: Por definir

Ciudad: Barranquilla, Colombia

Transmisión: Por definir

Jugadores de la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Panamericanos. Foto: Twitter @FCFSeleccionCol

