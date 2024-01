Los ausentes en la Selección Colombia Sub-23, para el Torneo Preolímpico 2024

La Selección Colombia ya tiene a sus convocados para jugar el Torneo Preolímpico en Venezuela, entre enero y febrero del presente años. Aunque hay jugadores importantes, hay otros que no entraron al listado y son ausencias que han dado de qué hablar.

Por supuesto, apenas se dio a conocer los citados por el técnico Héctor Cárdenas, en redes sociales no faltaron los nombres de algunos futbolistas que no fueron incluidos, o que también no recibieron el aval de sus clubes para que estuvieran.

Del fútbol colombiano hay tres nombres especialmente que no aparecieron como los de Tomás Ángel, Jersson González y Fabián Ángel, quienes habían sido parte del proceso de esta Sub-23, pero su presente no es el mejor y por eso no consiguieron convencer al DT de la Selección Colombia.

Luego, hay otros casos de jugadores en el balompié internacional que no fueron prestados por sus equipos, ya que al no ser fecha FIFA o un torneo avalado por el máximo organismo del fútbol mundial, los clubes no están en la obligación de cederlos.

Jhon Jáder Durán, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta y Kevin Mantilla, fueron algunos de los futbolistas que más extrañaron los hinchas de la Selección Colombia Sub-23 en la lista de convocados.

Gustavo Puerta (8) fue una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano. DANIEL MUNOZ/AFP

A pesar de eso, el técnico Héctor Cárdenas sí contará con jugadores que están en el exterior como Óscar Cortés (Lens, Francia); Carlos Andrés Gómez (Real Salt Lake, Estados Unidos), Devan Tanton (Fulham, Inglaterra); Edwin Mosquera (Atlanta United, Estados Unidos); Fernando Álvarez (Montreal, Canadá); Juan David Mosquera (Portland Timbers, Estados Unidos); Nelson Palacio (Real Salt Lake, Estados Unidos) y Yani Quintero (Bragantino).

El extremo Óscar Cortés, que milita en el Lens francés, lidera la convocatoria de la selección colombiana sub'23 para el Preolímpico que se disputará en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero.

Así lo informó este viernes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que detalló que Cortés, de 20 años y quien surgió en Millonarios, hace parte del listado de 23 jugadores con los que la selección andina enfrentará los partidos del Grupo A ante Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador.

Este es el listado de 23 jugadores llamados por Cárdenas:

Arqueros: ⁠Luis Miguel Marquinez (Atlético Nacional), Sebastián Guerra (Atlético Huila) y Alejandro Rodríguez (Deportivo Cali)

Defensores:⁠⁠ Fernando Álvarez (CF Montreal-CAN), Josen Escobar (América de Cali), Cristian Castro Devenish (Atlético Nacional), Samuel Velásquez (Atlético Nacional), Brayan Andrés Ceballos (Junior), Juan David Mosquera (Portland Timbers-EUA), Devan Tanton (Fulham-ING) y Jimer Fory (Deportivo Pereira).

Centrocampistas: Juan Andrés Castilla (Deportivo Cali), Jhojan Camilo Torres (Independiente Santa Fe), Nelson Palacio (Real Salt Lake-EUA), Brahian Palacios (Atlético Nacional), Daniel Ruiz (Millonarios) y Yani Quintero (Red Bull Bragantino-BRA).

Delanteros: Carlos Cortés (Cortuluá), Óscar Cortés (Lens-FRA), Edwin Mosquera (Atlanta United-EUA), Carlos Andrés Gómez (Real Salt Lake-EUA), Kener Valencia (Independiente Medellín) y Óscar Perea (Atlético Nacional).