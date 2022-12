Los secretos de Edwin Herrera, el lateral que se consolidó en la Selección Colombia Sub-23

Juan Sebastián Pedroza, compañero y mejor amigo en Independiente Santa Fe del jugador de la Selección Colombia Sub-23, habló con GolCaracol.com sobre el gran presente de uno de los hombres destacados en el Preolímpico.

Edwin Herrera ha sido una de las gratas sorpresas en el seleccionado que dirige Arturo Reyes y que este jueves (8:30 p.m. por Gol Caracol y GolCaracol.com) se jugará gran parte de sus posibilidades para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 frente a Argentina.

Nacido en Cartagena, pero criado en la ciudad de Soacha, este jugador de 21 años, apareció en el fútbol profesional hace poco menos de dos años (abril de 2018) con la camiseta de Independiente Santa Fe. Surgido de la cantera ‘cardenal’, Herrera siempre se ha caracterizado por el bueno uso de sus dos pies y la capacidad de jugar tanto como lateral o como extremo.

“Su posición natural es la de lateral izquierdo. Desde los 11 años lo hace. Ya después lo comenzó a ser a jugar como mediocampista. Siempre ha sido de las personas que, si le dan la oportunidad, no suelta el puesto. Sabe aprovechar muy bien las oportunidades”, le aseguró a GolCaracol.com el también futbolista de Santa Fe, Juan Sebastián Pedroza, una de las personas que más conoce a Herrera.

¿Desde hace cuánto se conocen?

“En 2011 nos conocimos. Yo estaba haciendo pruebas para entrar a la cantera de Santa Fe y desde ese momento nos conectamos muy bien y comenzamos una amistad de muchos años. Tanto así, que soy el padrino de su hija”.

¿Qué recuerdos le trae el paso de ambos por la cantera de Santa Fe?

“Salíamos de los entrenamientos y nos íbamos caminando desde el Centro de Alto Rendimiento hasta el Transmilenio en la carrera 30. Yo vivía cerca y como él se tenía que ir hasta Soacha, a veces había semanas en las que se quedaba en mi casa. Mi familia siempre lo ha querido mucho. Es alguien que se hace agarrar cariño de la gente”.

¿Con que anécdota se queda de la carrera de Herrera?

“Nosotros éramos muy conscientes de que si hacíamos las cosas bien se nos iba a dar la oportunidad. Pero hubo un momento que recuerdo mucho en el año 2018. Estábamos en el equipo Sub-20 y él no era titular, pero aun así me dijo que ese año iba a debutar en la profesional. Y, un día, hicieron práctica con los suplentes del equipo juvenil, lo subieron a entrenar con el primer equipo y le fue tan bien que ya a los tres días estaba debutando”.

¿Cuáles son esas conversaciones que lo han marcado?

“Él debutó primero y yo siempre lo llamaba para que me contara cómo era esa experiencia en la profesional. Ya cuando yo llegué, fue mi guía para hacer las cosas bien. Me indicaba las cosas que le gustaban a los entrenadores y por ahí lo que no debía hacer”.

¿Cuál ha sido el momento más duro de la carrera de Herrera?

“Ha tenido varios momentos difíciles. Hubo un tiempo en el 2015 que por cuestiones personales -que desconozco- se quería ir de Santa Fe. Incluso, estuvo entrenando unas semanas con Millonarios. Sin embargo, los profesores lo alcanzaron a convencer y afortunadamente se quedó”.

Usted también ha sido parte de este grupo del Preolímpico, ¿Cómo analiza el torneo de Colombia?

“Sí, conozco bien el trabajo del ‘profe’ Arturo Reyes por la Sub-20 y pienso que la Selección ha ido de menor a mayor en el Preolímpico. Cada partido se ve más fuerte en lo grupal y tiene todo para ir a Tokio”.

