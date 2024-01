"Para un jugador de Selección Colombia de 23 años ir a Juegos Olímpicos es lo máximo"

Una nueva ilusión. La de lograr uno de los cupos que entrega el Preolímpico de Venezuela para París 2024, es el objetivo que tendrá la Selección Colombia Sub-23 a partir de este sábado. De los futbolistas que sabe lo que es actuar en esta competición y además lo que es disputar unas Justas Olímpicas, ese es Cristian Bonilla.

El exarquero manizaleño hizo parte de la plantilla que disputó el Preolímpico del 2015 en Uruguay, en donde la 'tricolor' se hizo con el subcampeonato y eso le permitió disputar el repechaje para estar en los Olímpicos de Río 2016 contra los Estados Unidos.

La escuadra colombiana, dirigida por Carlos 'Piscis' Restrepo logró ese objetivo, venció al seleccionado norteamericano en la serie. El primer duelo en Barranquilla culminó con marcador de 1-1, pero en la vuelta, Bonilla y compañía ganaron 1-2.

A raíz de que la Selección Colombia Sub-23 se prepara para su debut en el Preolímpico en tierras venezolanas, Gol Caracol dialogó con Cristian Bonilla para conocer más detalles de cómo es disputar en torneo como éstos, donde hay tanto en juego.

¿Qué siente un jugador antes de enfrentar una competencia como lo es un Preolímpico, que luego da para jugar en los Olímpicos, de las competencias más importantes en el deporte?

"Lo que sentía yo, lo que sentíamos nosotros cuando íbamos a jugar el Preolímpico frente a Estados Unidos, es una emoción, es una satisfacción. En lo personal había jugado Mundiales, pero unos Juegos Olímpicos te llaman la atención mucho, porque es lo más alto que puede llegar un deportista en general. Obviamente había nervios y presiones, pero en ese momento sabíamos del grupo que teníamos, que éramos muy unidos y sabíamos que lo íbamos a buscar y gracias a Dios lo pudimos lograr y poner ahí en las hojas de vida de cada uno, fue demasiado lindo".

Colombia ha ganado mucha experiencia ya que los futbolistas suman bagaje internacional, ¿qué tanto puede influir eso en el equipo?

"Yo creo que esta Selección es una selección buena, que se ha fogueado y que tiene buenos jugadores jugando en el extranjero. No siento que lleguen con tanta confianza por lo que mostraron en los partidos amistosos, por los resultados, pero allá es diferente. Allá juega presión, el tema de la localía, juega los jugadores que realmente le puedan prestar a la Selección o no, hay muchos factores que van a incidir en lograr el objetivo o no".

¿Qué recueros tiene de esa Selección Preolímpica y luego la olímpica?

" Es un gran recuerdo. Recuerdo que llevaron a reforzar en los Olímpicos a 'Teo' (Gutiérrez), a Dorlan (Pabón) y a Tesillo (William). Fuimos muy unidos, realmente los disfrutamos, fuimos convencidos, no obtuvimos los que queríamos, pero fuimos convencidos en disfrutar al máximo porque es algo histórico jugar unos Olímpicos y no muchas personas lo pueden contar".

Colombia Sub-23 en Río de Janeiro 2016. Teófilo Gutiérrez, Andrés Roa y Harold Preciado, algunos de los integrantes. Alexandre Schneider/Getty Images

¿Tener a Brasil y a selección anfitriona en el mismo grupo pesa...?

"Claro que pesa, pesa también el anfitrión por la localía, además por lo que significa Brasil. Más allá de que su presente no es el mejor en la Selección absoluta, va a ser Brasil. Pesa, pero al igual es motivante porque le quieres ganar".

Esa Selección Colombia no pudo obtener ninguna medalla, ya que quedaron eliminados en la fase de cuartos de final. En la nómina, también aparecen nombres como la talla de Jefferson Lerma, Harold Preciado, Miguel Ángel Borja y Cristian Alexis Borja.

¿A cuántos Juegos Olímpicos ha ido la Selección Colombia masculina?

