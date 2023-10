Teófilo Gutiérrez: "En Selección Colombia no dudemos de la capacidad de James Rodríguez"

La próxima semana vuelven las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Colombia espera seguir 'firme' en su intención de continuar con su buen momento bajo la batuta del director técnico, Néstor Lorenzo. Un total de 26 futbolistas fueron los citados por el timonel argentino para enfrentar a Uruguay, en Barranquilla, y a Ecuador, en Quito, y uno de los seleccionados fue James Rodríguez, quien milita en el Sao Paulo, de Brasil.

Luego de una nueva lista de convocados, por supuesto, no faltaron los pro y los contra, lo cierto es que Teófilo Gutiérrez, no dudó en dar el 'aval' cuando fue consultado sobre la presencia de Rodríguez Rubio para medirse frente a los uruguayos y ecuatorianos. El del barrio La Chinita manifestó que es James tiene todo el bagaje y la experiencia.

"Sin duda, los cracks tienen que estar siempre en todos los equipos, en el Junior, en el Cali, en Nacional, en River. Los cracks son diferentes, tú no puedes comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando, que no tiene la talla para jugar las Eliminatorias. James la tiene, y él tienen que entender que en cualquier ámbito que le toque, tiene aceptarlo porque es un profesional, y yo sé que él lo hace y suma para la Selección donde le toque, porque lo conozco, es un gran amigo y lo tuve compañero en la Selección, así que no dudemos de él, de su capacidad y de todos los compañeros que están ahí que están haciendo una labor muy importante", agregó en declaraciones que recoge el medio 'El Heraldo'.

En medio de la charla a su llegada a Barranquilla, puesto que recordemos que este viernes el Deportivo Cali enfrentará al Junior, por la Liga II- 2023, 'Teo' se refirió al tema de los delanteros en la Selección Colombia, dejando claro que deberían actuar con dos puntas. A su vez dio un candidato que podrían llamar al combinado patrio.

