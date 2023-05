Tomás Ángel, previo al Mundial Sub-20 2023: "Queremos quedar campeón y traer la copa a Colombia"

Previo a lo que será el Mundial Sub-20 2023 de Argentina, uno de los referentes de la Selección Colombia, Tomás Ángel, se refirió a lo que será dicha participación para el combinado nacional, además de hacer un análisis de su presente futbolístico y lo que llega a aportarte a la ‘Tricolor’.

En una atención a los medios de comunicación, el actual delantero de Atlético Nacional tomó la palabra y dio algunos detalles de su convocatoria a Colombia por Héctor Cárdenas, quien no lo había llamado para el Sudamericano, que se realizó a inicios de este 2023.

“Yo creo que la ilusión siempre va a estar de ser campeón, queremos quedar campeón, queremos traernos la copa no solo como logro individual, sino que también para el país, y yo creo que también sería un regalo para ellos”, declaró Ángel, refiriéndose a lo que es el objetivo principal del equipo en el certamen orbital, además de del deseo con la hinchada y afición ‘cafetera’.

Sumado a eso, también detalló las palabras que su padre y reconocido futbolista a nivel nacional e internacional, Juan Pablo Ángel, le dedica por este importante llamado a Colombia: “Lo que mi padre me dice es un consejo de papá, de pasar bueno y disfrutar esa oportunidad de poder jugar un Mundial”.

Además, Tomás Ángel no dejó pasar la oportunidad de referirse sobre la comparación y peso que carga al ser el hijo del reconocido exfutbolista: “Yo como siempre lo he dicho, hay que ir quitando de a poco ese peso, en Nacional de a poco lo he quitado, con el título que les di, con los goles que he marcado y al pasar los partidos y buenas presentaciones en el Mundial eso se va a ir quitando solo”.

Cabe resaltar que, con la ausencia de Jhon Jáder Durán por la negativa del Aston Villa para prestarlo, el encargado a liderar el ataque colombiano será Tomás Ángel, quien en este 2023 ha logrado ganarse la confianza y respaldo de Paulo Autuori en el conjunto ‘verdolaga’, hecho que le ha implicado más minutos, titularidades y consigo, goles.

El grupo de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2023 es el C, donde también quedaron establecidos Israel, Japón y Senegal y a quienes enfrentará en ese camino hacia el título, del que habló el atacante de 20 años frente a los medios de comunicación.

Cabe resaltar que el certamen orbital dará inicio el 20 de mayo, en tierras argentinas.