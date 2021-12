Tomás Ángel: "Quedar campeón con la Selección Colombia es una alegría inmensa, fuimos valientes"

La Selección Colombia Sub-19 ganó la Copa Raúl Coloma Rivas, disputada en Chile, el pasado 12 de diciembre, luego de que derrotaran a los 'australes' 1-2.

La gran figura del campeonato, en el que también estuvieron Paraguay y Uruguay, Tomás Ángel, atendió a Gol Caracol tras la gran presentación de los jóvenes de la 'tricolor', en el torneo internacional.

"Fue un torneo importante para mí, por lo que viví en el año, que no tuve mucha competencia. Poder terminar el 2021 de esa manera, quedando campeones, goleador y figura, eso resume todo", expresó de entrada y lleno de orgullo.

Cuatro fueron las anotaciones que hizo el jugador de Atlético Nacional frente a los 'guaraníes', los 'charrúas' y los dueños de casa, dejándolo como el mejor de esta seguidilla de compromisos.

Cuando hacía los goles, se le vía gritarlos con demasiada emoción...

"Era más un grito de alivio, porque mi ambición es jugar, en el 'verde', y ser un líder. Ahí pude desahogarme como hubiera podido hacerlo con Nacional".

¿Qué cree que le faltó para consolidarse este año en Nacional?

"La falta de continuidad, eso se refleja en los jugadores, pero esas son decisiones técnicas que uno no controla, pero que respeto y sé que las toma por mi bien, pero fue, la continuidad".

Volviendo a la Selección Colombia, ¿Cómo se vivieron esos días durante el torneo?

"En Chile, se vivieron cosas buenas y malas. Llegamos y tuvimos un inconveniente, nos deportaron a cuatro, habían varios lesionados, pero ahí salió la valentía y la unión de equipo para sacar las cosas adelante. Quedar campeón con la Selección Colombia es una alegría inmensa, todos soñamos con eso".

¿Qué sintió al recibir el trofeo de campeón?

"Hicimos un torneo muy bueno, contra Paraguay y Uruguay jugamos bien, a ellos se les nota el proceso y las ganas. Ganar fue una alegría enorme, algo que soñaba desde muy pequeño; mi primer año futbolístico, donde gané una Copa con Nacional y este con la Selección, es realmente exitoso".

¿Por qué Tomás Ángel gana los duelos aéreos con tanta facilidad? Sabiendo que no es un delantero muy alto...

"No es tanto lo que saltas, sino el coraje y la valentía para ir a disputar los duelos aéreos, eso desde pequeño lo trabajé mucho y más por mi estatura, porque no es que sea el más alto, pero siempre me ha gustado cabecear"

¿Dónde se ve en el futuro?

"Mi gran sueño es jugar en Inglaterra, ganar todo con Nacional, la Copa Libertadores y la Liga; tengo muchas ambiciones con el club".

¿Con qué jugadores le gustaría estar el día de mañana?

"Quisiera compartir con Roberto Firmino, Mohamed Salah, siendo realistas (risas). También Erling Haaland, Kylian Mbappé, ellos son los mejores"