“Tranquilos, cuando no esté David Ospina hay varias opciones para suplirlo bien en la Selección”

No es la primera vez que se presenta el mismo interrogante: cuándo no esté David Ospina , ¿quién podrá reemplazarlo en la Selección Colombia ? Pues bien, José María Pazo, histórico arquero de nuestro país, tiene la respuesta.

“Sí hay arqueros. Yo espero que Reinaldo Rueda empiece a darle más oportunidades a hombres como Camilo Vargas , Mauricio Arboleda , Aldair Quintana o Álvaro Montero , quienes ya han demostrado todas sus condiciones y no tienen nada que envidiarle a ningún arquero”, dijo en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , el preparador de arqueros del cuadro ‘tiburón’ y con amplia experiencia integrando cuerpos técnicos de la Selección.

“También vienen detrás Eder Chaux, Kevin Mier y Jaime Acosta, un muchacho de 20 años que tengo acá en Junior y conozco perfectamente”, complementó Pazo.

Pazo, mandó un claro mensaje y afirmó: “Tranquilos, todos ellos están y no hay que temer. En el momento que no esté David Ospina en la Selección, por más que no ninguno cuente con su experiencia, tienen las condiciones para suplirlo de la mejor manera”.

Eso sí, el otrora guardameta de la ‘tricolor’, no desaprovechó la oportunidad para elogiar al actuar arquero de Nápoles . “David se ha ganado las cosas en donde ha estado. Llegó con un perfil muy bajo a las selecciones juveniles de Colombia, nadie lo conocía y ahí empezamos a trabajarlo. Luego, llegaron todos los títulos y su trayectoria”.

“En Italia recobró su nivel. Con Nápoles no solo ataja, también es líder, genera confianza y muestra seguridad. Todo eso es lo que es David Ospina”, finalizó.

