‘Tren’ Valencia: “La Selección Colombia no hace ni dos toques, hay que cambiar la actitud”

La Selección Colombia perdió con Perú y Argentina, bajó al séptimo puesto de la tabla de posiciones y la clasificación al Mundial de Catar 2022 se complicó, por lo que la preocupación es grande y hasta los históricos critican la actualidad de nuestro combinado nacional.

“El concepto es claro, uno se pone a ver la Selección. El planteamiento del profe Rueda, se los digo con mucho respeto, le tengo mucho respeto al profe Rueda, pero la Selección la está pasando mal, están poniendo jugadores donde no es”, afirmó de entrada Adolfo ‘Tren’ Valencia en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Acá más declaraciones del ‘Tren’ Valencia:

*Futbolistas que no están jugando en su posición natural

“El caso de Cuadrado no veo por ningún lado, siempre lo vemos en la Juventus, está en el área, tira los centros, porque en la Selección tiene que jugar de lateral. Hay jugadores que no están jugando en esa posición y juegan molestos porque no van a rendir. También con Luis Díaz, porque tiene que estar correteando jugadores a la mitad de cancha, tiene que poner a Díaz es adelante”.

*Antes no pedían que un delantero bajara tanto

“En un equipo los volantes de creación eran Jhon Mario Ramírez y Giovanni Hernández, y el ‘Pecoso’ me decía, ‘Tren’ no baje que ellos le llevan el balón allá. Cuando yo estaba en el Bayern Múnich, Beckenbauer me decía, que me asociara, que juegue como en la Selección, lo tenemos para hacer gol”.

*Rafael Santos Borré, jugando muy atrás

“A Santos Borré lo meten al ‘pelao’, que es delantero y lo ponen a marcar, el profe se está equivocando demasiado, es repetitivo, y eso que tiene a Bernardo Redín ahí quien fue un crack, si él está ahí tiene que coger al profe y decirle que nos estamos equivocando en eso”.

*Falta actitud

“Ahí hay algo más, son jugadores que se están acomodando al sistema pero no están de acuerdo a lo del profe, eso se ve en la actitud, la Selección tiene que cambiar en actitud en ganas, el fuerte de nosotros es la técnica y cómo es eso que Argentina va a tener la bola, si ese es nuestro fuerte, no hacemos ni dos toques”.