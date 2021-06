'Tren' Valencia: "Miguel Borja demostró que tiene nivel para selección, le cae bien la 'tricolor'"

Luego del empate de la Selección Colombia frente Argentina 2-2, el último jueves, en la ciudad de Barranquilla, uno de los hombres que salió ovacionado fue Miguel Ángel Borja. El delantero del Junior marcó el gol de la igualdad, en el último minuto del encuentro y provocó la alegría de todos los colombianos.

Para hablar del atacante nacido en Tierralta, Córdoba, GolCaracol.com se contactó con Adolfo Valencia, histórico goleador del combinado nacional. De arranque, el 'Tren' resaltó que "Borja siempre ha sido un delantero que ha mostrado cosas interesantes en los pocos partidos que ha jugado".

"Muestra carácter, ganas, demuestra que tiene nivel para la Selección. Pero algunos técnicos no lo convocaron, porque no les justaba el juego de él. Para mí, es un atacante que, además, tiene suerte y le cae bien la 'tricolor'. Le faltaba un técnico que lo conociera y que le diera más oportunidades y con Reinaldo se la ganó", indicó el exjugador colombiano.

Además, habló de Duván Zapata y negó que deba perder la titular en el equipo dirigido por Rueda Rivera, a pesar de no haber anotado en la doble fecha de Eliminatorias: "por un partido uno no puede dejar de reconocer los méritos que ha hecho Duván en el fútbol italiano. Sabemos que su fuerte es el balón aéreo, pero si no le han llegado buenas pelotas es porque no hay muy buenos centradores, a excepción de Cuadrado".

"Va a haber una competencia sana entre los delanteros de aquí en adelante, porque están en un muy buen nivel y eso es lo que se quiere; que todos los que entren traten de aportar lo que tengan para que se pueda cumplir el objetivo, que es clasificar al Mundial y competir en la Copa", agregó el 'tren'.

Igualmente, Valencia Mosquera no dejó pasar la oportunidad para referirse a la convocatoria del entrenador del combinado nacional para la Copa América, que dará su inicio el próximo domingo y donde Colombia debutará frente a la similar de Ecuador.

"Me quedó faltando Johan Mojica. Justamente es muy bueno haciendo centros. Después de Cuadrado, él es mejor. Sabemos que es un jugador que puede aportar por la banda izquierda, sector donde estamos escasos, pero lastimosamente se quedó por fuera. Me hubiera gustado que lo llevaran", concluyó.

Por: Julián Camilo Campos / @jccg1205