Tres exfutbolistas opinan de Selección Colombia: ‘Niche’ Guerrero, Carlos M. Hoyos y Agustín Julio

La Selección Colombia tiene un duelo clave contra Ecuador, este jueves, y eso lo saben los futbolistas y también los exjugadores, quienes dan sus conceptos desde lo vivido en sus carreras como profesionales.

Por ese motivo, GolCaracol.com habló con Miguel ‘Niche’ Guerrero, Carlos Mario Hoyos y Agustín Julio, sobre la actualidad del combinado nacional.

Entre los temas que se tocaron fueron David Ospina, el proceso de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia, los defensores centrales titulares y hasta los delanteros.

Miguel ‘Niche’ Guerrero

¿Le gusta esta Selección Colombia?

“La veo muy bien, seguramente lo que le falta es un poquito más de determinación para buscar un poquito más el partido, pero con el talento que hay creo que es más Colombia y puede seguir adelante en este partido”

¿A los delanteros cómo los ve?

“Bien, desafortunadamente, uno como delantero a veces no llega, uno se desespera, pero hay que tener paciencia, tenemos buenos delanteros, no veo porque no la puedan romper, hay que tener paciencia, hay que seguirlos apoyando”.

¿Qué análisis hace de Ecuador, el rival?

“Partido difícil, Ecuador es un rival difícil, muy motivado, que está jugando bien, pero está en Colombia, debemos pensar más en lo que Colombia pueda hacer”

Agustín Julio

¿Qué opina de la Selección Colombia actual?

“Yo siempre he dicho que la selección es del país, cualquiera puede opinar, pero hay que apoyar, es la que nos representa, debemos hacerle fuerzas, sabemos que estos muchachos nos llevaran a un Mundial”.

¿Orgulloso por lo que hace David Ospina?

“David está en la edad propicia para un arquero, con madurez, experiencia, condiciones. Tuve el honor de compartir en sus inicios en la selección, me llena de mucha alegría, sigo hablando, es una persona que no ha cambiado, eso lo lleva a ser el mejor arquero del país actualmente”.

¿Cómo ve el proceso de Reinaldo Rueda?

“No es proceso para mí, porque estamos en el instante donde no podemos fallar, vamos invictos con él, mañana tenemos la oportunidad de subir escalones, tenemos con que hacerlo, él es un técnico idóneo, capacitado”

Carlos Mario Hoyos

¿Qué análisis hace de esta Selección Colombia?

“Hay que darle un mérito grande, Reinaldo cogió un rompecabezas que se le iba cayendo, volvió a armar, el hecho de ir a la Copa América solamente haciendo la convocatoria eso dice mucho de alguien que sabe y conoce el fútbol colombiano. Hay que apoyarlo mucho, todos queremos que la Selección juegue mejor, pero debemos ser solidarios”.

¿Cómo ve al rival, a Ecuador?

“Es un partido importantísimo, hay que jugarlo con inteligencia, buena lectura de juego, que en recuperación y contragolpe no nos puedan hacer daño, hay que tener un buen posicionamiento ofensivo. Después, con la pelota tomar condiciones y sumar gente en ataque y paciencia para buscar el primer gol”

¿Le gustan los defensores que están jugando?

“Están bien, son muchachos con condiciones, que conocen bien el puesto, que saben interpretar bien el juego, en el trabajo defensivo conocen bien los principios de juego y eso es importante, más allá de la técnica individual que tienen les da para estar ahí”