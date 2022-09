Tressor Moreno: "Yaser Asprilla es un jugador que puede darle muchas cosas a la Selección Colombia"

Este martes la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la era de Néstor Lorenzo, enfrentando a su similar de México en el Estadio Levi's de Santa Clara, California, a las 9 de la noche (hora de Colombia).

Con miras a lo que será este nuevo compromiso de la 'tricolor', en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con Tressor Moreno, otrora futbolista 'cafetero' que tuvo pasado en el fútbol azteca.

"Va a ser un partido donde México lastimosamente no puede tener a todas sus figuras, que de una u otra manera vienen actuando como titulares. Es un partido que México tiene que tratar de cerrarlo bien, va a ser un partido de un alto nivel físico y por ende que Colombia pueda tratar de imponer condiciones y tratar de pasar de defensa a ataque en la menor cantidad de toques posible", expresó el exjugador de 43 años.

Y agregó, con respecto a la idea de juego que podrán tener los dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino, "México va a esperar un poquito más. Ellos tienen claro que la idea fundamental es no perder porque hacía rato no ganaban, hacía rato no tenía la posibilidad de sacar un buen resultado, el 1-0 que sacaron contra Perú en los últimos minutos. Para que Colombia pueda hacer transiciones rápidas necesita jugadores sobre esa misma idea porque si no vamos a seguir igual tratando de llegar en seis, siete, hasta 10 toques a portería contraria sabiendo que las demás selecciones llegan en un mínimo de tres a cuatro toques".

Más declaraciones declaraciones de Tressor Moreno:

*Jugadores veteranos y jóvenes en el inicio de proceso

"La renovación es progresiva pero si él quiere hacer un equipo rápido tiene que tratar de poder tener al menos un equipo que le pueda dar eso entre históricos y los jugadores jóvenes. Si tú quieres futbolistas que traten de jugar al ritmo de Luis Díaz, no los vas a conseguir en la selección porque la selección no juega así y la mayoría de jugadores todavía no tienen esa idea entonces es más difícil todavía que puedan engranar sobre la misma situación".

*Jugadores para el nuevo proceso

"Yo creo que sí hay jugadores para el recambio. Sinisterra puede jugar muy bien por un costado; Luis Díaz es el jugador que más desequilibrio puede tener. Pero necesitas un buen jugador que sea el que alimente a todo el mundo y la Selección Colombia en estos momentos no lo tiene".

*James Rodríguez

"Necesita obligatoriamente un jugador que esté encarando y que esté siempre en el uno contra uno. James tiene que tener la posibilidad de jugar detrás del delantero porque él por los costados no puede jugar".

*Yaser asprilla

"Es un jugador que puede tener mucho vértigo que le pueda dar muchas cosas a la selección, pero es un jugador que necesita madurar y la única manera de madurar es básicamente teniendo competencia. Yaser es un jugador más creativo, al que si le llegas a meter ese chip de que tiene que ir y venir, puede ser un jugador importante a nivel mundial. Para que los jugadores puedan tener esa idea obligatoriamente tienen que jugar, no los puede meter 20 o 30 minutos, tiene que ponerlos".

*Jefferson Lerma

"Lerma juega en la Premier League, él es un jugador que te puede dar mucho vértigo. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho en la salida y en situaciones donde él pierda la pelota".

*Sinisterra por último:

"Es un jugador muy rápido, muy habilidoso, en el uno contra uno se hace importante, da buenos pases y puede ayudar también al tema defensivo".

*Idea de juego de Néstor Lorenzo

"Para el 4-3-3 que creo que lo que él quiere hacer dentro del técnico Lorenzo dentro de lo que él aspira a la selección pero para ser un 4-3-3 necesitas un buen jugador en la zona media y dos jugadores por fuera que tengan su desequilibrio y que aparte de eso tengan un ida y vuelta importante. Va a ser complicado que esos jugadores adopten esa posición".