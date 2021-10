Uruguay vs Colombia: así ve el partido un mundialista y campeón de Copa América con la 'Celeste'

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas con grandes compromisos. En esta triple jornada de octubre, la Selección Colombia tendrá que afrontar pruebas bastante complicadas. Uruguay, Brasil y Ecuador serán los rivales a enfrentar, en busca de los nueve puntos.

Eso sí, como el director técnico Reinaldo Rueda siempre lo ha dejado claro, hay que ir partido a partido. Por eso, la mente está enfocada, en un 100%, en el duelo frente a los 'charrúas', de este jueves 7 de octubre, en el estadio Gran Parque Central, de Montevideo.

Allí, ambos combinados medirán fuerzas, con el objetivo de la victoria, ya que ningún otro resultado les sirve. Razón por la que, para hacer un análisis más exhaustivo y a fondo, en Gol Caracol hablamos con una voz autorizada. Se trata del histórico defensor, Eduardo Mario Acevedo.

Campeón de la Copa América 1983 y mundialista en México 1986, donde alcanzó los octavos de final, el central disputó un total de 41 encuentros con la camiseta de la selección uruguaya. Asimismo, anotó un gol. Y esta fue su opinión sobre el juego que se avecina.

¿Qué análisis hace de la Selección Colombia?

"Con el regreso de Reinaldo Rueda, ha mejorado muchísimo. Varios jugadores se han potenciado. Además, hay que tener claro que Colombia siempre es un rival complicado para Uruguay. Históricamente, así ha sido. Ahora, la baja de Miguel Ángel Borja y el no llamado de James Rodríguez, que son jugadores importantes, los afecta"

¿Y de Uruguay?

"Cuando recurre a la memoria táctica, funciona. Está más consolidada en el funcionamiento y en el colectivo. Ha mejorado. Asimismo, el recambio que buscó el técnico Óscar Washington Tabárez ha dado resultados, aportando cosas distintas, pero siempre con la base y columna vertebral con hombres de experiencia"

Publicidad

¿Cómo cree que se desarrollará el partido?

"Como siempre, será un juego difícil. Cada uno con sus características y con sus biotipos de jugadores, será un partido intenso, clave y más porque son rivales directos. Uruguay tiene claro eso, ya que después visita a Argentina y Brasil, que son enfrentamientos duros. Hay que puntuar"

Ya que habló de los otros encuentros, ¿Qué tiene de especial el de Colombia?

"Uruguay sabe que si es local, se tiene una doble presión. Primero, hay que ganar y sumar, y segundo, se sabe que se vienen dos rivales complejos. No quiero decir que ganarle a Argentina y Brasil sea imposible, para nada, pero los tres puntos en casa son fundamentales para estar tranquilos"

¿Dónde radicará la diferencia?

"Somos rivales directos y, en Uruguay, lo tenemos claro. Somos conscientes de que tenemos que aprovechar las ocasiones de gol y evitar Colombia genere fútbol. Tenemos que buscar variantes y, en los equilibrios tácticos del partido, hacer lo posible por sacar alguna ventaja"

¿Cuál es la mayor fortaleza de esta selección uruguaya?

"Tiene una mentalidad muy grande. Además, ahora, se da el retorno de Edinson Cavani y Luis Suárez que es importante por lo que pesan, transmiten, influyen y la confianza que le dan a los demás. Esa es la gran motivación de Uruguay, que sus goleadores vuelven. Hay una alta expectativa por el regreso de ellos"

Ya que habló de Suárez y Cavani, usted como central que fue, ¿Qué consejo le daría a Yerry Mina y Dávinson Sánchez para contenerlos?

"Deben tener claro que Edinson y Luis viven del gol y su obsesión es esa. Suárez, físicamente, se adapta y, adentro del área, es un peligro. Cavani es sinónimo de entrega total. Yerry Mina, Dávinson Sánchez o a quien le toque, deberá estar atento. Son jugadores que si le das 10 centímetros, te sacan un metro"

Cambiando de acera y también desde su punto de vista como defensor, ¿Cuál es su opinión sobre Falcao García?

"En el Rayo Vallecano está brillando. Él siempre ha tenido unas condiciones maravillosas, es respetado y valorado en todo el mundo. Hay que estar atentos. La experiencia de estos jugadores con trayectoria hace que resuelvan partidos difíciles. Si le das distancia, te matan. Lo sufrí en mi carrera. Puede que no tengan incidencia y, de la nada, te anota"

Publicidad

¿En qué concepto tiene al jugador colombiano?

"Tiene el biotipo que todos quisiéramos. Potentes, fuertes, veloces, con cambios de ritmo y técnicamente bien dotados. Eso sí, el fútbol, más allá de las condiciones y características de cada país, es un tema de convencimiento. La mentalidad influye mucho y creo que en Colombia falta eso, tienen que convencerse de lo que tienen"

¿Cómo transmiten eso en Uruguay?

"Está arraigado porque sabemos que no le podemos fallar a la gente. Los jugadores uruguayos entramos a la cancha con bruxismo, odiamos las zonas mixtas, no queremos mascotas, solo buscamos ganar. Esa es nuestra mentalidad. Sabemos que si no damos un plus, se nos complicaría mucho"

¿Algún futbolista de nuestro país que lo haya sorprendido?

"Enfrenté a Willington Ortiz y era monstruoso. Frenaba y arrancaba de la nada, de 0 a 100, parecía publicidad de venta de autos (risas). También recuerdo a Arnoldo Iguarán, quien hacía cosas de locos, tenía un cambio de ritmo impresionante e impensado. Uno ve esas características y uno piensa que Colombia siempre tiene que estar en los primeros lugares"

Además de ese convencimiento, ¿Qué más nos falta para estar en esos "primeros lugares"?

"Principalmente eso. Uno ve y ya sea por las individualidades o el buen trato a la pelota, Colombia tendría que estar más arriba. Además, tienen buenos técnicos que son estratégicos y analistas. Tienen con qué dar ese salto de calidad y obtener un reconocimiento en el mundo del fútbol. Lo importante es lograr esa regularidad"

¿Alguna anécdota enfrentando a la Selección Colombia?

"Siempre fue muy complicada. No se dio contra la Selección, pero recuerdo que el último partido que jugamos, previo a ir al Mundial de México 1986, fue en el estadio de Barranquilla, contra Junior. Había tensión por las características de los rivales. Te podían dejar mal parado en cualquier momento"

¿Cómo los frenaban?

"Teníamos que ablandar a alguno (risas), claro primero había que agarrarlo porque era una labor casi imposible (risas). Tenían una explosividad impresionante. Afortunadamente, contábamos con un equipo lleno de calidad y personalidad. Recuerdo muchas cosas de Colombia. Eso sí, en una sola jugada, te definían todo"