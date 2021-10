Uruguay vs Colombia: Eudalio Arriaga y los delanteros con los que jugaría contra los ‘charrúas’

La Selección Colombia tendrá una dura prueba contra Uruguay, este jueves, en las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que despierta interés y expectativa entre los aficionados.

Más allá del duro rival que se cruza en el camino de los de Reinaldo Rueda, hay confianza en que pueda conseguir un buen resultado, tal y como opinó Eudalio Arriaga, quien defendió en el pasado los colores del seleccionado colombiano.

En charla con GolCaracol.com, el antioqueño se refirió sobre el combinado ‘charrúa’ y al proceso que lleva el seleccionado colombiano.

Además, Arriaga habló de su especialidad, los delanteros, y mostró mucha confianza en los jugadores convocados, pero en especial en la ‘magia’ de Juan Fernando Quintero, para surtir de balones a los goleadores de la Selección Colombia.

¿Cómo ve la actualidad de esta Selección Colombia?

Publicidad

“La Selección llega con un estado de ánimo bueno, luego de sumar unos buenos puntos, que te dan la posibilidad de pensar en Catar. Ahora, esta fecha no es fácil, con rivales directos y jugamos contra la mejor que es Brasil. Pienso que tenemos dos partidos de local donde Colombia tiene que hacerse fuerte. Contra Uruguay se debe sumar, conseguir la mayor cantidad de puntos y lograr el Mundial”.

¿De qué manera debe jugar la ‘tricolor’, en Montevideo?

“Las estadísticas están, hace muchos años no se gana allá, pero Colombia debe hacer un partido inteligente, Uruguay tiene un ataque letal, hay que cubrir los espacios que se les pueda dar a jugadores como Suárez o Cavani, que no perdonan. Aunque Colombia también tiene jugadores que pueden hacer daño, con jugadores rápidos”.

¿Le gusta el proceso de Reinaldo Rueda?

“El profe, para el corto proceso que lleva, me parece que ha sido bueno, porque fortaleció el grupo luego del golpe de Ecuador y Uruguay, el grupo estaba golpeado y no era fácil. Ha fortalecido jugadores, ha intentado tomar las mejores decisiones y en la triple fecha eliminatoria me quedó faltando. Yo pensaba que hacíamos mínimo 7 puntos, pero veo un equipo fuerte mentalmente. Ya en lo futbolístico está buscando su equipo ideal, y pues tiene gol, lo difícil es cuando no hay”.

Publicidad

Usted conoce el fútbol uruguayo, ¿cómo es?

“Es fuerte, pero los jugadores desequilibrantes como Luis Díaz, Cuadrado y el mismo ‘Juanfer’ Quintero pueden marcar diferencia. El fútbol de ellos es de mucho contacto, de levantar la pelota. Pero cuando les ponen la pelota al piso, les cuesta a ellos”.

¿Cómo ve a los delanteros de la Selección Colombia?

“Siempre he dicho, que para hacer goles debes tener volantes o extremos que te habiliten y te surtan de balones, porque pueden ser goleadores pero si no les llega, es difícil. Teniendo un jugador como ‘Juanfer’ para dejar a los delanteros mano a mano es una ventaja. Borja venía enchufado y tenía la confianza, el Tigre Falcao, ni hablar porque es un goleador y ojalá algo le llegue a Duván Zapata por lo bien que venía jugando, y le agregamos lo de Luis Díaz, que con su gambeta es desequilibrante y también tiene gol”.

¿Con que delantera saldría en Montevideo?

“Me gusta mucho el fútbol ofensivo, jugaría con Luis Díaz y Cuadrado de extremos, y un ‘9’ que podría ser Falcao, aunque también podría ser Duván, porque saben de esa posición”.