La Selección Colombia inició el partido ‘enchufada’ y en busca del triunfo y Miguel Ángel Borja fue el encargado de marcar el 1-0.

Al minuto 16 le hicieron falta dentro del área a Luis Díaz, el árbitro Andrés Cunha no dudó en pitar penalti y ahí fue donde el cordobés tomó la responsabilidad.

Aunque hubo momentos de espera, al 19’ Borja cobró desde los once pasos y no falló contra Claudio Bravo, para la apertura del marcador en Colombia vs Chile.