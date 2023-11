Vladimir Marín: "James Rodríguez tiene humildad y le da jerarquía a la Selección Colombia"

La euforia ya pasó en la Selección Colombia luego de la histórica victoria 2-1 sobre Brasil, por Eliminatorias Sudamericanas, y la mirada está puesta, los trabajos ya están centrados en la próxima ‘batalla’, que será frente a Paraguay, en Asunción.

Por eso, en Gol Caracol charlamos con Vladimir Marín, exjugador de nuestro país quien tiene recordación en suelo guaraní tras vestir camisetas como las de Olimpia, Libertad, Sportivo Luqueño, entre otros.

De hecho, el talentoso jugador colombiano aún radica en ese país y conoce cómo está la selección de ese país. Marín se refirió a cómo cree que se dará el encuentro, cómo ven a Colombia allá y por supuesto dio un análisis de la forma de juego de Paraguay.

¿Cómo ve a la Selección Colombia en este proceso con Néstor Lorenzo?

“Un proceso muy bueno, que viene con jugadores que están en una competencia muy alta, donde prácticamente el 80 o 90 por ciento están militando en ligas muy importantes, de alto nivel, que hace que el jugador venga con una mentalidad diferente. Eso se está viendo en los partidos”.

Publicidad

¿Cuál es la actualidad de la selección guaraní, cómo llega a este enfrentamiento?

“Viene creciendo muchísimo, se ha cambiado mucho la cultura, la identidad de juego de la Selección paraguaya porque los jugadores de hoy en día están militando en ligas importantes, donde se le da una mirada diferente. En el estilo de juego siguen siendo fuertes por arriba, pero hoy en día tiene una naturalidad de esas, pero han mejorado mucho en lo táctico y en el ritmo futbolístico. Estos últimos 3 partidos que han jugado merecieron ganar, pero no se dio el resultado y sacaron un punto importante en Chile”.

¿En Paraguay que dicen de Colombia?

“Se respetan las dos mutuamente, es un partido donde se enfrentan dos equipos que se conocen muy bien, dos países hermanos. Será un duelo lindo y el que menos cometa errores saldrá victorioso. Paraguay tiene muchas ganas de ganar y Colombia viene con el envión anímico de ganarle bien a Brasil, y vienen motivados”.

Paraguay no tiene a su máxima figura, a Miguel Almirón, ¿eso le pesa a la selección de ese país?

“Sí, marca mucho la diferencia con la pelota, la forma en la que juega cuando está él y cuando no está. Pero van saliendo, lo suplió bien tácticamente el DT Garnero al no tenerlo. Ahora, tiene que mirar a quién poner, hay jugadores desequilibrantes que hay que tener cuidado con ellos”.

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Brasil, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

¿Cómo ve la actualidad de Luis Díaz y James Rodríguez?

“Un privilegio, es el mayor orgullo que pueda tener un jugador, vestir esa camiseta. James es una leyenda de Colombia, la humildad y personalidad que tiene, el don de persona. Ya en la cancha es extraordinario, marca los tiempos, de muchísima experiencia, jerarquía y le da un toque a la Selección. Al lado de Luis Díaz, que está en su máxima expresión, ahora está motivado, desafortunadamente pasó lo que pasó, pero se le ve tranquilo, despejado y eso se le vio contra Brasil, al marcar goles, ser figura, y ahora teniéndolo tranquilo con su familia, él le va a dar un plus a la Selección”.

¿Partido especial para usted por lo que le ha dado Paraguay en su vida y carrera?

“Son sentimientos encontrados, porque amo mucho este país, amo a Colombia, pero quiero ver buen fútbol, no sé quien quiere que gane, que haya buen espectáculo y que gane el mejor táctica y futbolísticamente. Las Eliminatorias Sudamericanas cada vez son más complicadas, más competitivas, se ve un fútbol rico, lindo, y los jugadores están en su máxima expresión”.