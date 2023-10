“Willer Ditta tiene carácter y es fuerte en los duelos; podrá ayudarnos en Selección Colombia”

En el listado de la Selección Colombia, para enfrentar a sus similares de Uruguay y Ecuador, por las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026, una de las novedades que se presentó se dio con el llamado del defensor Willer Ditta, del registro del Cruz Azul, de México, y con pasado en Newell's Old Boys, de Argentina, y Junior de Barranquilla.

Ditta se consolidó a nivel internacional, tras irse del cuadro 'tiburón', primero en el complicado fútbol argentino y ahora a su llegada al balompié mexicano, en el que juegan futbolistas de reconocimiento internacional.

Para hablar del zaguero central, en Gol Caracol contactamos al profesor Roberto Peñalosa, exjugador profesional, quien lo tuvo en sus inicios en Barranquilla FC.

¿Cómo lo tomó la noticia de la convocatoria de Willer Ditta a la Selección Colombia?

“Bueno, me agrada, me alegra muchísimo. Conozco su proceso, el crecimiento que ha tenido. Sigue siendo un jugador que se ha esforzado por evolucionar, por mejorar sus deficiencias y por seguir fortaleciendo sus virtudes. Entonces, me parece que le llega el llamado en un buen momento. Actualmente, cuando conversé con él, le preguntaba y siempre me decía que obviamente tenía el deseo y las ganas de algún día estar en la Selección Colombia”.

Publicidad

¿Cuáles son las virtudes de Willer Ditta?

“Siempre ha sido un jugador con carácter, un jugador apasionado con las cosas que hace. Y en cuanto a lo deportivo, siempre fue un jugador fuerte a pesar de no tener una estatura tan alta para para decir que era para un central, pero siempre tuvo un buen juego aéreo. Sabía de su deficiencia y trabajó muchísimo en la potencia, es un jugador muy potente. Es muy fuerte en los duelos uno contra uno. Y es la velocidad que tiene, es un jugador muy rápido. Entonces, me parece que con las características que tiene le da para ser un muy buen central”

¿En qué ha madurado en el fútbol internacional?

“Yo creo que todos los jugadores en el fútbol, todos los seres humanos pasamos por momentos donde a veces flaqueamos, donde a veces nos dejamos de entrenar, dejamos de hacer cosas que sabemos que nos van a ayudar muchísimo. Pasó en ese momento y fue capaz de superarlo. Obviamente el fútbol argentino le ayudó muchísimo a madurar, a poder ser un poco más profesional en cuanto a su manera de comportarse. Luego en la parte futbolística la exigencia y cuando hay jugadores con una exigencia mayor, son capaces de responder. Creo que el fútbol argentino, estar en Newell's Old Boys le ayudó muchísimo y pudo sacar un mejor Willer Ditta de lo que era antes cuando estaba en Colombia”.

Willer Ditta celebra gol contra Argentinos Juniors Twitter Newell's Old Boys

¿Ditta es de una mentalidad fuerte, ya que pasó duros momentos en Junior?

“Ha sido capaz, ha tenido el temperamento y el carácter también cuando ha sido necesario y eso hace parte de la maduración del ser humano. Parece que ha sido importante todo eso que está pasando con él. Y bueno, sabemos que en Junior y en la gran mayoría de equipos grandes va a ser difícil. Ellos lo saben, han vivido todo eso y el proceso de estar en el Barranquilla en diferentes menores de Junior eso lo saben por acá y se lo manejamos de esa forma”

Publicidad

Él jugó para la Selección Colombia Sub-23, ¿le ayuda esa experiencia?

“Sí, vestirla obviamente le ayuda, aunque es diferente. Los objetivos de la Selección Colombia son diferentes. Nunca ha estado en la de mayores ojalá pueda tener la posibilidad. No va a ser fácil, obviamente hay jugadores de mayor recorrido, más experiencia que quizás están a un mejor nivel y eso va a ser difícil. Pero bueno, lo importante es que está en la Selección Colombia y que si en cualquier momento le corresponde actuar ojalá y lo permita que lo haga de buena forma y que pueda ayudarnos, sobre todo a nuestra selección a conseguir los objetivos”.

Willer Ditta con la Selección Colombia Sub-23 - Foto: AFP

Conoce la plaza, el Metropolitano, ¿es un plus para Willer Ditta?

“Son dos factores que hacen pie para el llamado de él: sus fortalezas que tiene y lo de la plaza, a la hora que quizás el profesor Néstor Lorenzo pensó en eso”.