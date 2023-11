Willington Ortiz: "Es el momento ideal para ganarle a Brasil; Colombia ha venido subiendo de nivel"

Para Willington Ortiz es el "momento adecuado, el ideal" para derrotar a la Selección de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas por primera vez en la historia. El otrora futbolista tumaqueño destacó que la 'tricolor' vive un buen presente en las clasificatorias rumbo al Mundial del 2026; además, la 'canarinha' no pasa por su mejor momento ya que viene de un traspié en la anterior jornada con Uruguay, en Montevideo.

En una breve charla con Gol Caracol, el exdelantero de la 'amarilla' analizó lo que será el juego de este jueves entre colombianos y brasileños en el estadio Metropolitano. La pelota rodará a partir de las 7:00 de la noche.

"Me imagino un partido bastante difícil. Nosotros durante muchos años, muchas Eliminatorias no hemos podido ganarles a Brasil. Imagino que este sería el momento para poderle ganar, Brasil viene con un técnico interino, viene de no tener en la fecha anterior una muy buena presentación y vemos que Colombia ha venido subiendo su nivel de juego. Me parece que este es el momento que Colombia debería aprovechar para ganarle a Brasil por primera vez en las Eliminatorias; es el momento ideal".

El exdelantero tumaqueño habló de las bajas que tendrá la Selección Colombia en este partido, el caso de Jhon Arias que no estará por acumulación de tarjetas amarillas.

Selección Colombia en su partido contra Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas Foto: AFP

"El técnico Lorenzo ha venido teniendo una alienación que no varía mucho, sino por lesiones y eso. Ahora varía Jhon Arias y me imagino que pondrá un jugador con esas mismas características para lo que quiere y para poder atacar a Brasil y poder ganar el partido", sostuvo Ortiz.

El popular 'Willy' se refirió al proceso de Néstor Lorenzo en el banquillo, hasta ahora el DT argentino marcha invicto en las Eliminatorias. Confía en que Colombia estará en la próxima Copa del Mundo, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Muy bien porque hasta ahora está clasificado, de los siete cupos que hay para clasificar Colombia está adentro, el proceso del profesor Lorenzo va muy bien. Son 10 selecciones participantes y clasifican 7, no creo que dentro de los siete no vayan a estar; no le ponga la menor duda de que va a clasificar", agregó.

A su vez, el exdelantero de la 'tricolor' se refirió a las funciones que debe cumplir un artillero, en este caso lo primordial es anotar. Espera que los hombres que estén en ofensiva frente a Brasil puedan convertir en las opciones que tengan.

"El delantero está para meter gol, todos los que jueguen de delanteros tiene que meter gol y sino meten gol, tienen que buscar a otros porque esa es la finalidad del delantero y esa es la esencia del fútbol; sino metes gol no ganas y eso es lo que hay que hacer para poder ganar los partidos. Colombia en los otros partidos ha tenido varias opciones de gol y no ha concretado, en este partido tiene que ser más eficiente, en las opciones que le quedan tienen que hacer los goles para poder ganar el partido, eso sería lo ideal. Lo que esperamos todos los colombianos es que los delanteros que estén allí, que juegan mañana (jueves), que metan los goles que tengan que meter", complementó.

Pese a que el partido será a las 7:00 de la noche siempre el factor humedad y calor pesa; no obstante, para Willington Ortiz este ítem está parejo para ambos seleccionados.

"El calor afecta, pero siempre y cuando el equipo de casa haya entrenado y viva en el calor, pero si el equipo de casa no vive y no entrena en el calor...; creo que el calor le va a afectar igual a los dos equipos tanto a Brasil como Colombia, nos es ventaja porque los de Colombia no juegan en el calor, juegan en Europa", concluyó.