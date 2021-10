Wilson Pérez: “Yo veo a la Selección Colombia clasificando directo, pero hay que ganarle a Ecuador”

La Selección Colombia está a hora de medirse a Ecuador, en las Eliminatorias Sudamericanas , y mucho se habla de la importancia que tendrá este duelo. En esta ocasión Wilson Pérez, exfutbolista de nuestro país, se refirió al tema.

El otrora lateral de la ‘tricolor’, y quien estuvo en el Mundial de Estados Unidos 1994, habló con GolCaracol.com sobre cómo viene el equipo dirigido por Reinaldo Rueda y la clave para lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.

“La Selección debe encarar el partido con personalidad, ganas, porque te daría la tranquilidad y te acomodas en una buena posición, en la tabla de posiciones. Venezuela nos hizo el favor, hay que por lo menos tenerle más ventaja, es un rival de mucho cuidado, tienen la desventaja que la mayoría juegan en Quito, pero los partidos hay que jugarlos. Dios permita ganemos jugando bien y la Selección se encuentre con su fútbol, porque tiene momentos que cae, no mantiene una regularidad”, analizó de entrada en charla con este portal.

¿Qué piensa del horario en el que juega la Selección Colombia?

“Nosotros estamos equivocados con eso del factor clima, pensamos que ponemos el partido a las 4:00 p.m. y no es así, porque los jugadores están es jugando en Europa y el clima es diferente, cuando nosotros jugábamos en el 90 o 94 habían muchos jugadores jugando acá, en el ambiente, y además teníamos más tiempo de preparación, hoy en día no tiene tiempo de preparación, uno o dos días, y le cuesta mucho. Por ahí uno, dos o tres que aguantan, como Barrios, el mismo Borja, que le hizo mucha falta a la Selección, que venía reencontrándose, conoce la ciudad, el ambiente, estamos pecando en eso y a veces nos fundimos más nosotros”

¿Cuáles son los puntos altos de esta tricolor?

“El caso de Ospina se sigue mostrando y notando que está entre los mejores arqueros del mundo, está pasando por un gran momento, se le ve tranquilo, seguro, se adelanta a las jugadas. Wilmar Barrios también ha mostrado un nivel muy parejo de local y visitante, ha sido uno de los jugadores con más regularidad, y también Juan Guillermo Cuadrado le da más a la ofensiva de Colombia”.

¿Cómo ve el proceso de Reinaldo Rueda?

“Ha llevado la cosa con mucha inteligencia, sabiduría, a la hora de tomar decisiones uno no lo ve tomando decisiones a la ligera, se toma su tiempo, para saber cuál es la mejor para el grupo. Yo he visto que defiende mucho al grupo, va a la integración, los jugadores de experiencia tienen que ser como ejemplo para la gente que viene. Lo está llevando bien”.

¿Qué tiene por decir de la posición que usted conoce, la de lateral?

“Es una temática que viene desde hace mucho tiempo atrás, no ha habido una constante, alguien que se personalice de la posición, tanto en derecha como izquierda. No estaba compartiendo que Tesillo siendo central, en Colombia jugara como lateral, que no pueda haber un marcador izquierdo. Este muchacho Mojica tenía cosas interesantes, pero después de uno o dos partidos, muchos desaparecieron. Por la derecha está el caso de Arias, quien era el que mejor estaba haciendo las cosas. No estábamos complicando en esa posición porque Cuadrado era la persona más indiciada para marcar la derecha, porque así lo venía haciendo en su equipo”.

¿Ve a la Selección Colombia clasificando directamente o por repechaje?

“Tenemos una desventaja en goles, los seis goles que nos hizo Ecuador nos están faltando, pero yo a Colombia no la veo en repechaje, la veo entre las cuatro, si ganamos los partidos acá, se mete al frente. Brasil se mide a Uruguay, por ejemplo; y si Colombia gana, sacará la ventaja. Pero de nada vale, si no hacemos lo que debemos, que es ganarle a Ecuador”.