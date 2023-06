“Yaser Asprilla es un jugador distinto, que te da cosas diferentes en cancha y en el juego”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación este jueves en rueda de prensa, previo al duelo de fogueo de este viernes contra Irak, siendo la convocatoria de Yaser Asprilla uno de los temas más importantes para el argentino, quien afirmó llamar al joven futbolista por su talento y calidad.

A solo días de cerrar su participación con la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-20 2023, el actual jugador del Watford de Inglaterra fue incluido por Néstor Lorenzo a la lista de convocados de la Selección Colombia de mayores para afrontar la doble jornada de fogueo, en la que enfrentarán a Irak y Alemania.

Justamente, su llamado al combinado nacional fue uno de los temas por los que se le cuestionó al estratega argentino, quien no dudo ni un instante en despachar en elogios al oriundo de Chocó: “Yaser es un jugador distinto, que te de cosas diferentes en cancha y en el juego”.

“Yo me quedo con los futbolistas que aporten su magia y genialidad, Asprilla es muy joven y así como vino James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero, hay que ir incorporando al chicho con ese estilo. La razón por la que lo convoqué es que simplemente juega muy bien y a mí me gustan los jugadores que juegan bien. No sé cuantos minutos tendrá, pero lo iremos llevando”, indicó Lorenzo.

Sumado a eso, explicó la manera en la que él y su cuerpo técnico analizan y hacen seguimiento a los nuestros, antes de anunciar y publicar la lista de convocados a la Selección Colombia, enfatizando que este equipo lo conforman los que son llamados y los que no también: “En el espectro hay mas de 60 jugadores que seguimos, a todos los tenemos presentes siempre, pero hay un número limitado que viene a una convocatoria, ninguno esta excluido, ya la oportunidad les llegará".

Referente a lo que son los objetivos en el banquillo ‘cafetero’, Néstor Lorenzo enfatizó en clasificar al Mundial de 2026, eso sí, no dejando atrás la Copa América, competencia en la que espera hacer una buena presentación.

“Para mí una buena Copa América es ganarla, el objetivo es ganar cada partido que juguemos, nos encontraremos con los que plantea el otro quipo, pero aquí se juega para ganar, ahora, por supuesto que hay un rival, una historia y cada partido es diferente; aquí uno solo puede prometer la entrega para ver el resultado, no vamos a jugar para ver que pasa, vamos a jugar a ganar”, citó el estratega argentino, previo a lo que será el duelo contra Irak este viernes en territorio español.