Yaser Asprilla: "Me enorgullece jugar para mi país; reconozco que ser suplente es parte del proceso"

A medida de los partidos, Yaser Asprilla se ha ido convirtiendo en un jugador fundamental dentro del esquema del Watford de Inglaterra, donde ya sabe lo que es anotar. No obstante, en materia de Selección Colombia el joven futbolista también es catalogado como uno de los futuros y prometedores prospectos.

Sin embargo, es importante aclarar que su participación en lo que respecta al combinado de nuestro país no es de rol protagonista, tanto, que hay partidos en los que Yaser no ingresa ni un minuto al campo. De todas maneras, el mismo ‘cafetero’ afirmó que entiende eso hace parte del proceso y siempre estará orgulloso de vestir los colores de la Selección Colombia.

“Me enorgullece mucho representar a mi país. Todo es parte del proceso, siempre ha sido parte del proceso. Cuando empiezas siendo un jugador joven sabes que muchas veces estarás en el banquillo. Y cuando llegues a jugar, a menudo saldrás de la banca”, indicó inicialmente Yaser Asprilla en entrevista con ‘Watford Observer’.

Sumado a eso, el joven futbolista dio detalles de lo que ha sido su acople en el Watford de Inglaterra y la manera en la que lleva el proceso de acople y demás: “El ser suplente le pasa a cualquier jugador de cualquier club. Fue mi caso la temporada pasada y ha vuelto a ser así esta temporada, pero a medida que he adquirido más experiencia, estoy jugando más y siendo más veces titular, pero reconozco que ser suplente es parte del proceso por el que pasa todo jugador joven”.

*Otras declaraciones:

¿Se va o se queda en el Watford?

“Las historias sobre mi salida eran todas mentiras. Eso es lo que pasa en Colombia. Durante la temporada hubo historias que decían que Bilic me había dejado fuera del primer equipo y eso era mentira. Estos rumores de que no estaba contento o que quería irme también eran mentiras. Por supuesto que estoy feliz de tener la oportunidad de decir esto ahora, quiero seguir aquí en Watford”.

Los cambios culturales en el juego…

“En Colombia tenemos temperaturas que nunca se alcanzan en Inglaterra. Aparte de eso, lo único que me afectó fue la diferencia entre la liga colombiana y la inglesa, es que aquí el ritmo es más alto y tenemos que correr más. En Colombia todavía hay que correr, pero hay periodos más lentos en los partidos.

Su primer gol con Watford…

“Ese día fue un día muy especial, tanto mi padre como mi madre estaban en el estadio. Fue un momento especial y un objetivo para mi familia. Literalmente acababan de aterrizar en Inglaterra y vinieron directamente al juego”.

Su posición dentro del campo…

“Mi posición natural es la de número 10, pero me encanta jugar como extremo alto que ataca. Hay dos diferencias principales. Como número 10 es más probable que ayudes a los delanteros a marcar, pero como extremo me gusta intervenir e intentar ser el que marca el gol”.

Su relación con Faustino Asprilla…

“Es curioso porque la gente me sigue relacionando con el ‘Tino’ tantas veces, ¡solo porque tenemos el mismo apellido! Somos de la misma zona de Colombia, pero no tenemos ningún parentesco, no hay ningún vínculo familiar, simplemente compartimos un apellido y venimos de la misma zona geográfica".