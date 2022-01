“Yaser Asprilla va a ser uno de los mejores futbolistas colombianos, por todas sus condiciones”

Yaser Asprilla fue una de las gratas sorpresas en los convocados por Reinaldo Rueda para el partido preparatorio de la Selección Colombia . Aunque para muchos no es tan conocido, por su corta edad, es un futbolista que brilló con Envigado, en el 2021.

A sus apenas 18 años, y con solamente 22 partidos como profesional, el oriundo de Bajo Baudó ya fue citado a la ‘tricolor’ de mayores y también ya fue vendido al Watford, de Inglaterra, por una cifra millonaria de 3 millones de euros.

Por ese motivo, y ante la expectativa que hay sobre Asprilla, GolCaracol.com habló con el técnico del Envigado, Alberto Suárez, quien lo conoce bien al futbolista tras dirigirlo en el 2021, año en el que Yaser mostró todo su talento.

Del joven futbolista hay mucha ilusión, y el estratega del equipo antioqueño se animó a afirmar que será uno de los mejores de nuestro país en los próximos años. ¡Definitivamente no es casualidad su llamado a la Selección Colombia y su venta al Watford!

¿Qué decir de esta convocatoria de Yaser a la Selección Colombia?

“Creo que es una apuesta de parte del fútbol colombiano, no solo de Reinaldo Rueda, me atrevo a decir que, si él sigue por la senda de la tranquilidad y psicológicamente puede manejar ese éxito, Yaser va a ser uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol colombiano en la última década, por todas las condiciones que tiene, no solo las que puedo describir yo, sino las que se han visto en cada uno de los partidos en los que ha estado”.

¿Cuáles son las principales características de él?

“Es un 10 muy moderno, es un volante que llega con mucha facilidad al área, pero acá le insistimos mucho en la fase defensiva, porque entendemos que el fútbol moderno le exige eso a los jugadores hoy en día. Aunque es un jugador liviano, es alguien que tiene esa condición de ayudar en lo defensivo, pero lo más importante es en lo ofensivo, tiene habilidades innatas, muy especiales. Es un jugador que yo lo he descrito, es que sabe jugar con el cuerpo, no solo con los pies, es un niño que creció eludiendo obstáculos en el campo y su cuerpo responde con una facilidad increíble”.

¿En qué cree que le aportará a Yaser esta experiencia en Selección Colombia?

“Me parece que va a ser muy importante en lo personal, y ojalá de forma positiva, el compartir con hombres tan importantes como Juan Fernando Quintero o cada uno de los muchachos que fueron, no solo lo hará sentir importante, sino que el consejo venga pensando en su futuro. Tiene un presente que se lo ha ganado con creces, pero también muy rápido, ojalá eso le ayude a mejorar y crecer, porque es un muchacho que recién cumplió 18 años, es un niño, un juvenil y tiene en su cabeza vacíos, que solo se llenan con experiencia y vivir con los grandes”.

¿Qué decir de la millonaria venta de él al Watford, de Inglaterra?

“Pienso que en el fútbol colombiano, que sobrevive por parte de las transferencia es normal, pero también es la prueba de éxito de un modelo del Envigado, porque es un equipo que se volvió referente para ese tipo de jugadores, como James, Juanfer y ahora Yaser y muchísimos más en esa posición de volante que se han generado en la institución. Uno quisiera compartir más con esos muchachos, como solicitan muchas personas, pero es imposible porque el fútbol colombiano se soporta de las transferencias, entonces el Watford ha hecho una gran inversión, ojalá eso abra las puertas para otros porque hay otros que vienen”.

¿Lo va a tener a sus órdenes en este 2022 o se irá a Inglaterra?

“Es un tema complejo, se estará definiendo, primero va a depender mucho de lo que Yaser quiera, pero también va a depender con el acuerdo que se pueda hacer con ellos, con el Watford, porque ya pertenece a ellos, ya ellos tomarán la decisión si se quedará otro tiempo más en Colombia o lo necesitan allá”.