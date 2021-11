Yeimar Gómez: "Mi tío me llamó a decirme que estaba convocado a la Selección Colombia, no le creía"

Yeimar Gómez es una de las caras nuevas en la convocatoria de la Selección Colombia y justamente sobre eso habló el defensor central, con 'Pulso Sports', de Seattle, Estados Unidos.

"Tenía una tarea por hacer de inglés, que tenía que hacer la semana pasada, me siento a hacerla y me llamó mi tío y no sabía si contestarle y lo hice y me dice "felicitaciones" y le pregunté por qué, me dijo que estaba convocado a la Selección Colombia, me lo juró, que lo habían llamado los amigos a decirle a él, no lo creía", expresó el jugador.

Además, agregó que "ahí vi las redes sociales de la FCF y me vi, lo primero que hice fue llamar a mi mamá para que se enterarán por mi y le di la buena noticia".

Uno de los puntos claves que resaltó Gómez es que Rueda llama jugadores que militan en la MLS, algo que no era usual hace un tiempo, según él.

"Lo más importante es tener la continuidad y hacer las cosas bien, me sorprendió mucho, también nos sorprendimos cuando llamaron a Yimmi Chará en la Copa América, eso dice que el 'profe' mira para la MLS, otros entrenadores no lo hicieron antes", concluyó.

Publicidad

Colombia se medirá contra Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre, y usted podrá ver los partidos EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.