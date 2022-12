Yerry Mina se hace sentir con Colombia en el Mundial y le manda un mensaje a Barcelona

El Barça le busca equipo y el central colombiano contradice a sus detractores marcando goles decisivos, como el conseguido este jueves frente a Senegal que ha situado al cuadro ‘cafetero’ en los octavos de final del Mundial.

Mina, que no jugó el primer partido contra Japón, resuelto con victoria de los asiáticos (2-1), apareció en el segundo encuentro frente a Polonia y fue decisivo, ya que abrió el marcador en un partido que finalizó 3-0.

Y este jueves, frente a Senegal, Yerry ha vuelto a ser determinante. Su gol fue un calco del conseguido contra los polacos, un salto limpio y un impecable remate a la red en el minuto 74, para situar al seleccionado colombiano en la segunda ronda.

Desde sus 195 centímetros, el central de Guachené ha demostrado que es un futbolista con recursos, con fundamentos defensivos y ofensivos.

Sus estadísticas con la Selección de José Néstor Pékerman son espectaculares. Debutó el 8 de junio de 2016, en total ha jugado 14 partidos con Colombia y ha marcado cinco goles. Ese es un buen registro para él y alegra a los hinchas de nuestro país.

De los cinco goles anotados, cuatro han sido por medio de remates de cabeza, el otro al resolver con oportunismo un centro sobre el área, aunque todos con guión similar: aprovechando su estatura y presencia.

El fichaje del central por el Barcelona fue todo un acontecimiento para el fútbol colombiano. Llegó en el mercado invernal procedente del Palmeiras brasileño y una legión de periodistas del país cafetero se instalaron los primeros días en la ciudad condal para seguir las evoluciones de su compatriota.

No llegaron a entender cómo Yerry no jugaba hasta que comprobaron la calidad de la pareja de centrales titular del Barça (Piqué y Umtiti), incluso hasta se dieron cuenta los enviados especiales que Thomas Vermaelen tenía un nivel superior.

Pero pasaban los partidos y Mina no jugaba. Desde su llegada a Barcelona, Valverde apenas ha contado con él. En total ha jugado en seis partidos (377 minutos), no ha estrenado su cuenta goleadora y tampoco se ha estrenado en la Liga de Campeones.

El Barça apalabró el fichaje del colombiano por nueve millones de euros que acabaron siendo 12 al adelantar su contratación al mercado invernal, un buen negocio vistos los números de Yerry en Moscú, porque el jugador tiene ahora un cartel impensable antes del inicio de la Copa del Mundo.

Que la entidad azulgrana no confía en sus posibilidades se demuestra desde el momento en el que para reforzar el eje defensivo piensa en la contratación del sevillista Lenglet.

Pero es que Yerry no quiere ni oír hablar de esta posibilidad: "Para mí el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No quiero salir del Barcelona y nunca quisiera hacerlo. Me gusta el club, me gusta la ciudad, la gente, los jugadores que hay...todo", reconoció Mina a ‘EFE’ tras el choque contra Polonia.