Luego de una gran doble jornada por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026, Yerry Mina, defensa central de la Selección Colombia hizo un balance de la sexta fecha contra Paraguay, recalcó el trabajo de Néstor Lorenzo y hasta lo elogió.

En primera instancia, dio gracias a todos por la confianza puesta en su titularidad para enfrentar a la selección Guaraní , pese a que no venía con ritmo de competición desde hace algunas semanas. "Gracias a Dios por esta importante victoria. Sabíamos que no iba a ser fácil, especialmente para mi que venia sin jugar hace mucho tiempo, pero agradecerle a Dios y a los profes que me bancaron", reconoció el también jugador de la Fiorentina en declaraciones para 'Habla Deportes'.

Por otro lado, recalcó el proceso que se viene teniendo con el director técnico Néstor Lorenzo al mando del combinado nacional. "Hay un trabajo que se viene haciendo hace tiempo. La verdad es que venimos trabajando continuamente y no solamente cuando estamos concentrados, sino también cuando estamos en los clubes , los profesores mantienen muy pendientes de nosotros y es una gran familia, un gran grupo que viene trabajando fuerte. Al que le toca siempre se transforma y eso es lo importante. Cuando me coloco la camiseta me transformo y siempre voy a dar lo mejor de mí por la Selección", destacó Mina.

Por otra parte, también tuvo tiempo de elogiar a sus rivales, la Selección de Paraguay recalcando su gallardía a la hora de salir a los distintos terrenos de juego. "Sabemos que Paraguay es una gran selección, son guerreros, luchadores, te pegan y por ahí el profe me dio la confianza de estar ahí (como titular). Nosotros hicimos nuestro trabajo, los que entraron, entraron muy bien y lo peleamos hasta el final. En ocasiones, pudimos haberlo definido, pero así es el fútbol. Lo importante son los tres puntos", reconoció el zaguero.

Yerry Mina, jugador de la Selección Colombia. Foto: AFP

También, aprovechó la ocasión para felicitar a su entrenador, Néstor Lorenzo, por su trabajo comandando y dirigiendo la 'tricolor'. "Hay un trabajo importante que venimos haciendo con el 'profe'. Él se lo merece porque es una gran persona, porque ha venido trabajando bien y al que le ha tocado (entrar al campo de juego con la Selección Colombia), lo ha hecho con pantalones", destacó con carácter el defensor.

Finalmente, hizo un balance de la doble jornada y se mostró agradecido con todos aquellos que rodean lo que significa ser uno de los defensas centrales de la Selección Colombia. "Logramos el objetivo que eran los seis puntos y seguimos adelante, seguimos trabajando y gloria a Dios, a mi familia que siempre estuvo allí y a todos los colombianos que se lo merecen", emocionado culminó su intervención Yerry Mina

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia en su partido contra Paraguay Foto: AFP

El combinado 'cafetero' volverá a la acción el próximo 10 de diciembre contra Venezuela por partido de fogueo. Tras ello, el 16 de diciembre México será el último rival del seleccionado nacional para este año 2023.