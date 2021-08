Yerson Candelo, tras su primer llamado a la Selección Colombia: "Estoy preparado para debutar"

Yerson Candelo, jugador con presente en Atlético Nacional, es una de las novedades en la convocatoria que Reinaldo Rueda presentó para la Selección Colombia, con miras a disputar la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Catar 2022.

Candelo volverá a vestir los colores del combinado patrio luego de 10 años de ausencia, cuando fue tenido en cuenta para el Mundial Sub-20 que se diputó en nuestro país. El hoy volante de Nacional consiguió registrar dos juegos en dicho certamen.

Cabe mencionar que el futbolista vallecaucano, a lo largo de su carrera, solo ha defendido tres camisetas: Deportivo Cali, Querétaro de México y Atlético Nacional. Pero no fue sino hasta ahora, en el 'verdolaga', que logró el tan soñado llamado a la Selección absoluta.

Gol Caracol se puso en las últimas horas en contacto con el jugador de la Selección Colombia para hablar sobre su primer llamado, expectativas y lo que trabajó con Reinaldo Rueda, cuando hizo parte del reciente morfociclo.

"Estoy agradecido con Dios por permitirme esta linda oportunidad y lograr este sueño, esto es gracias al trabajo que se ha venido desarrollando en lo grupal y personal en Atlético Nacional, esas cosas se han reunido para ser tenido en cuenta. Tengo la expectativa de llegar a aportar y poner todo al servicio del equipo para conseguir los primeros tres puntos que es contra Bolivia", expresó inicialmente Candelo.

¿Por qué cree que Reinaldo Rueda se fijó en usted y no en otro jugador?

"Quizás me ha visto las cualidades de lo que él quiere ejecutar en el terreno de juego y creo que las cosas se han venido haciendo de muy buena manera. He venido fluyendo muy bien en el equipo (Nacional) y eso ha sido fundamental para el llamado".

¿Es un sueño cumplido ser convocado a la Selección?

"Me llena de mucho orgullo haber recibido la noticia y que mi nombre esté ahí en esa lista. El siguiente paso es aportar, dar lo mejor y quedarnos, que, en torno a las buenas sensaciones que se den, vamos a tener la posibilidad de seguir siendo llamado. Para todo jugador del mundo el gran sueño es representar a su país en cualquier competición y deporte".

¿Qué tan complicado fue agarrarle la idea al técnico Rueda cuando fue llamado al morfociclo?

"Se nos hizo mucho más fácil porque la idea del 'profe' es cercana a lo que desarrollamos en Nacional. A Rueda le gusta los equipos cortos, con líneas cortas y que juegue bien al fútbol, que ponga la pelota al piso y hagan buen fútbol, como es característico de nuestro país. Esperamos estar a las órdenes y estar a disposición para lo que sea necesario".

Yerson, usted fue convocado junto a sus compañeros Andrés Andrade y Bladomero Perlaza, ¿Ya sabían de la convocatoria o fue sorpresa?

"Fue totalmente una sorpresa, estábamos terminando el entrenamiento cuando nos dieron la noticia, tanto nosotros como nuestros compañeros estaban felices por la noticia. Es un sueño y la expectativa ahora está en llegar a aportar y ser un elemento positivo. Todos estaban felices, hemos logrado formar una gran familia en Atlético Nacional y todos celebrando como si hubieran sido ellos los llamados, esto nos compromete más para poner el nombre de nuestra institución en alto".

¿Se siente preparado para debutar con la Selección Colombia?

"Estoy preparado para debutar, ya todo lo que hemos dialogado corrobora que si nos toca en Bolivia o donde nos toque, hay que dejar todo en la cancha para ayudar a nuestro país a conseguir esos tres puntos, sabemos que Bolivia, por sus características, va a salir a presionar y ahogar el rival, pero nuestro fútbol da para que lo soportamos y nos sobrepongamos a las situaciones climáticas y más".